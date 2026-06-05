Si l’ASSE ne connaît pas encore son futur entraîneur, le prochain capitaine ne semble déjà faire aucun doute dans l’esprit des supporters.

L’ASSE avance sur plusieurs dossiers importants en vue de la prochaine saison. Le choix du futur entraîneur reste évidemment la priorité absolue des dirigeants, mais d’autres sujets commencent déjà à animer les débats chez les supporters. Parmi eux figure la question du prochain capitaine des Verts.

Un verdict sans appel chez les supporters de l’ASSE

À travers un sondage publié par But!, les supporters de l’ASSE ont été invités à désigner le joueur qui devrait porter le brassard lors du prochain exercice. Et le résultat est spectaculaire. Julien Le Cardinal écrase littéralement la concurrence avec 92,9 % des suffrages. Derrière lui, les autres candidats sont très loin. Gautier Larsonneur, Maxime Bernauer et Irvin Cardona recueillent chacun seulement 2,4 % des voix. Un écart qui ne laisse aucune place au doute concernant les préférences des supporters stéphanois.

Arrivé cet hiver avec une solide réputation de compétiteur, Julien Le Cardinal a rapidement gagné le respect du public stéphanois. Son expérience, son engagement sur le terrain et son attitude dans les moments difficiles ont contribué à renforcer son image auprès des supporters. Dans un contexte où l’ASSE doit reconstruire pour viser une remontée immédiate, beaucoup voient en lui un leader naturel capable d’incarner les ambitions du club. Sa personnalité discrète mais respectée correspond également à ce que recherchent souvent les supporters pour ce rôle particulier.

Le Cardinal, un symbole de stabilité à l’ASSE

Le brassard de capitaine revêt une importance particulière dans une saison qui s’annonce cruciale pour les Verts. Avec un nouvel entraîneur à venir et un effectif qui pourrait encore évoluer lors du mercato, disposer d’un leader identifié apparaît comme un élément important pour maintenir une certaine stabilité dans le vestiaire. Le plébiscite dont bénéficie Julien Le Cardinal illustre cette volonté des supporters de s’appuyer sur des joueurs expérimentés et reconnus pour leur état d’esprit.

Pour autant, ce sondage ne constitue évidemment pas une décision officielle. Le choix du capitaine appartiendra au futur entraîneur de l’ASSE, qui pourra également consulter son vestiaire avant de trancher. Les habitudes varient selon les techniciens, certains privilégiant l’ancienneté, d’autres le leadership naturel ou encore l’exemplarité quotidienne. Et au vu de l’écrasante majorité obtenue dans ce sondage, Le Cardinal apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour devenir l’un des visages forts de l’ASSE version 2026-2027.