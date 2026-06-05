L’ASSE va devoir revoir ses plans au milieu de terrain. Présenté comme un successeur potentiel de Florian Tardieu, Silas Andersen se dirige finalement vers un tout autre défi. Une mauvaise nouvelle pour le mercato stéphanois.

Le mercato réserve souvent des retournements de situation, et l’ASSE en fait une nouvelle fois l’expérience. Alors que le nom de Silas Andersen avait circulé avec insistance autour du club forézien ces derniers mois, le milieu défensif danois ne rejoindra finalement pas Geoffroy-Guichard.

Une piste révélée cet hiver à l’ASSE

Le joueur de 21 ans, qui s’est révélé cette saison sous les couleurs du BK Häcken, est désormais tout proche d’un transfert vers le Sporting Portugal. Lors du mercato hivernal déjà, Silas Andersen figurait parmi les profils observés par les décideurs stéphanois. Son activité au milieu de terrain, sa qualité de relance et sa capacité à récupérer de nombreux ballons avaient attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens.

Dans l’esprit de nombreux observateurs, le Danois représentait un candidat crédible pour préparer l’avenir de l’entrejeu stéphanois et, à terme, prendre la relève de Florian Tardieu. Mais le dossier a rapidement pris une autre dimension.

Le Sporting frappe fort avec Andersen

Selon une information relayée par Tribune Stéphanoise, le Sporting Portugal est parvenu à trouver un accord avec le BK Häcken pour le transfert du joueur. L’opération atteindrait 7,5 millions d’euros auxquels pourraient s’ajouter 2,5 millions d’euros de bonus. Le club suédois aurait également négocié un pourcentage sur une future revente. Des montants largement supérieurs à ce que l’ASSE pouvait envisager dans ce dossier.

Cette opération illustre une nouvelle fois la réalité du marché pour les Verts. Malgré les ambitions affichées par Kilmer Sports Ventures, certains profils explosent désormais dans une autre dimension financière. À seulement 21 ans, Silas Andersen bénéficie d’une cote en forte hausse après sa saison réussie en Suède. Son transfert vers un club habitué aux compétitions européennes confirme son changement de statut. Pour l’ASSE, il s’agit donc d’une piste à oublier définitivement. Le chantier du milieu de terrain reste néanmoins ouvert dans le Forez.