ASSE : Christophe Galtier aurait dû revenir à Saint-Étienne

Et si l’histoire récente de l’AS Saint-Étienne avait basculé sur une décision ? Dans le podcast Dessous de Verts, Bernard Caïazzo, ancien président du Conseil de Surveillance de l’ASSE, a livré une révélation forte sur Christophe Galtier. L’ancien entraîneur des Verts aurait pu faire son grand retour dans le Forez après le départ d’Oscar Garcia. Mieux encore : il avait donné son accord.

Une confidence qui relance forcément les regrets du côté stéphanois. Car à l’époque, l’ASSE traverse déjà une période fragile, marquée par des choix sportifs discutables et une instabilité qui va progressivement plomber le club. Le retour de Galtier aurait pu offrir une tout autre trajectoire.

Galtier était prêt à revenir

En 2017, Christophe Galtier quitte l’AS Saint-Étienne après huit années passées sur le banc. Une longue aventure, conclue par une soirée d’adieux à Geoffroy-Guichard face au PSG. Malgré une lourde défaite, le technicien laisse derrière lui une trace forte, celle d’un entraîneur qui a stabilisé le club, ramené de l’Europe et offert une Coupe de la Ligue aux supporters.

Mais quelques mois seulement après son départ, l’ASSE se retrouve déjà dans le flou. Oscar Garcia, choisi pour lui succéder, quitte rapidement le navire après une humiliation dans le derby face à l’Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard.

C’est à ce moment-là que Bernard Caïazzo reprend contact avec Christophe Galtier. Et selon lui, l’ancien coach stéphanois accepte de revenir.

Une décision qui aurait pu tout changer

Dans Dessous de Verts, Bernard Caïazzo est revenu sur cet épisode avec une phrase lourde de sens : « Christophe a failli revenir à l’ASSE. Il accepte de revenir. Il suffit de l’interroger, il vous dirait la même chose que moi. »

Une déclaration qui fait forcément réfléchir. Car à ce moment précis, Saint-Étienne avait besoin d’un homme fort, d’un entraîneur capable de remettre de l’ordre dans un vestiaire fragilisé et de redonner une ligne claire au projet sportif.

Christophe Galtier connaissait parfaitement le club, son environnement, ses exigences et la pression du Chaudron. Son retour aurait sans doute permis de calmer la tempête et de replacer l’ASSE dans une logique de stabilité.

Roland Romeyer aurait préféré Julien Sablé

Selon Bernard Caïazzo, si le retour de Galtier ne s’est finalement pas fait, c’est parce que Roland Romeyer s’y serait opposé. L’ancien dirigeant stéphanois aurait préféré miser sur Julien Sablé, figure historique du club, avec l’idée d’en faire un nouveau Christophe Galtier.

Mais le pari n’a pas fonctionné. Caïazzo le résume clairement : « Roland Romeyer pensait que Julien Sablé était une meilleure solution que Christophe Galtier, il rêvait de faire de Julien Sablé un autre Christophe Galtier, ça n’a pas marché, ce n’est pas les mêmes qualités. »

Une phrase qui sonne comme un constat d’échec. Julien Sablé incarnait l’ASSE, mais il n’avait pas encore l’expérience ni le poids d’un Christophe Galtier pour reprendre un club aussi exposé dans une période aussi délicate.

Le symbole d’un virage raté

Avec le recul, cet épisode ressemble à l’un des grands rendez-vous manqués de l’ASSE. Le club avait l’opportunité de rappeler un entraîneur qui connaissait la maison, qui avait déjà prouvé sa valeur et qui était prêt à revenir. Mais les dirigeants ont choisi une autre voie.

Ce choix illustre aussi les tensions et les divergences de vision qui existaient alors au sommet du club. Entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, la stratégie n’était pas toujours alignée. Et dans ce dossier, c’est l’avenir sportif de l’ASSE qui s’est retrouvé impacté.

Le retour de Galtier n’aurait évidemment pas tout garanti. Mais il aurait offert une base solide, une autorité naturelle et une continuité que Saint-Étienne n’a jamais vraiment retrouvée depuis.

Un regret immense pour les supporters

Pour les supporters stéphanois, cette révélation a forcément un goût amer. Christophe Galtier reste associé à une période bien plus stable de l’histoire récente du club. Le voir revenir après l’échec Oscar Garcia aurait pu rallumer une dynamique positive.

À la place, l’ASSE a continué à avancer dans l’instabilité, avec des choix parfois difficiles à comprendre et une trajectoire sportive de plus en plus inquiétante au fil des années.

Aujourd’hui encore, cette anecdote interroge : que serait devenue l’ASSE si Christophe Galtier était revenu en 2017 ? Impossible de le savoir. Mais une chose est sûre : Saint-Étienne a laissé passer une occasion en or de rappeler l’un des entraîneurs les plus importants de son histoire moderne.

L’ASSE a peut-être manqué son tournant

Cette confidence de Bernard Caïazzo vient rappeler à quel point certains choix peuvent peser lourd dans l’histoire d’un club. En refusant ou en empêchant le retour de Christophe Galtier, l’ASSE a peut-être raté l’occasion de se reconstruire autour d’un homme qui avait déjà fait ses preuves dans le Forez.

À Saint-Étienne, Galtier n’était pas seulement un ancien entraîneur. Il était une garantie, un repère, un homme capable de comprendre le poids du maillot vert. Et selon Caïazzo, il était prêt à revenir.

Pour beaucoup, cela suffit à nourrir un immense regret : Christophe Galtier aurait peut-être dû revenir à l’ASSE.