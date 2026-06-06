Quelques jours après avoir vu Ester Exposito danser autour de lui, Bad Bunny a fait tourner la tête de Lamine Yamal et d’Inès Garcia.

Lamine Yamal profite pleinement de son été. Quelques jours après avoir conclu une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone, le jeune phénomène espagnol a été aperçu dans un contexte beaucoup plus détendu. Direction l’Estadi Olímpic Lluís Companys, où Bad Bunny a enflammé Barcelone à l’occasion de deux concerts à guichets fermés dans le cadre de sa tournée mondiale « DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ». Et parmi les spectateurs les plus observés de la soirée figurait bien la pépite du Barça.

Yamal et Inés García très complices

Selon plusieurs médias espagnols, Lamine Yamal assistait au concert en compagnie d’Inés García, avec qui il est régulièrement associé ces dernières semaines. Les deux amoureux ont été aperçus très proches tout au long de l’événement, alimentant encore davantage les rumeurs autour de leur relation. Dans les tribunes de l’enceinte olympique de Barcelone, leur complicité n’est pas passée inaperçue et les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

L’événement a également permis de réunir de nombreuses célébrités venues assister au spectacle du chanteur portoricain. Quelques jours auparavant, Bad Bunny avait déjà fait parler de lui après une séquence devenue virale impliquant la célèbre actrice espagnole Ester Expósito. Cette fois, c’est la présence de Lamine Yamal qui a capté l’attention du grand public.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est devenu l’une des personnalités les plus suivies d’Espagne. Ses performances avec le FC Barcelona lui ont permis de franchir une nouvelle dimension médiatique, au point que chacun de ses déplacements fait désormais l’objet d’une attention particulière. Cette sortie avec Inés García illustre parfaitement ce phénomène. Qu’il soit sur une pelouse ou dans les gradins d’un concert, le jeune international espagnol ne passe plus inaperçu.

Entre les vacances, les apparitions publiques et les spéculations autour de sa vie sentimentale, Lamine Yamal continue d’alimenter l’actualité en dehors du terrain. Place désormais à un retour progressif avec l’Espagne en vue de la Coupe du Monde !