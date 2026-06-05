À LA UNE DU 5 JUIN 2026
[21:00]OM : Genesio a une priorité absolue en vue du Mercato
[20:40]PSG : Paris va boucler une signature qui fait saliver Risser au RC Lens 
[20:20]ASSE : la cote de Montanier a explosé en interne !
[20:00]FC Nantes : le flou autour du futur coach bloque une première recrue de L1 !
[19:40]Stade Rennais EXCLU : Benoît Costil fixe un objectif ambitieux à Franck Haise pour la saison prochaine 
[19:20]PSG Mercato : l’incroyable liste des instransférables a fuité ! 
[19:00]OM : McCourt a une idée de génie pour renflouer les caisses… pour mieux vendre le club ?
[18:40]FC Nantes : une première tendance se dégage pour le Mercato, les supporters au plus mal !
[18:20]RC Lens : après Sage, premier gros couac pour Leca au Mercato ?
[18:00]ASSE Mercato : les Verts ont débloqué le dossier Clauss à Nice 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Paris va boucler une signature qui fait saliver Risser au RC Lens 

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 20:40
💬 Commenter
Robin Risser

Le PSG prépare un joli coup en vue de la saison prochaine. Robin Risser en salive déjà au RC Lens.

Le PSG ne travaille pas uniquement sur son mercato de joueurs. En coulisses, le club de la capitale poursuit également la structuration de son secteur formation, un axe devenu prioritaire ces dernières années. Selon Le Parisien, Thomas Leyssales, l’entraîneur des U19 parisiens, s’est vu proposer une prolongation de contrat d’une saison supplémentaire. Une marque de confiance forte de la part des dirigeants parisiens, satisfaits du travail effectué auprès des jeunes talents du club.

Le PSG sécurise ses compétences internes

Cette volonté de prolonger Thomas Leyssales s’inscrit dans une stratégie globale menée par le PSG pour stabiliser son encadrement technique. Alors que de nombreux jeunes issus du centre de formation frappent à la porte du groupe professionnel, la direction parisienne souhaite conserver les éducateurs qui participent à leur progression quotidienne. Dans cette logique, prolonger un entraîneur reconnu pour son travail avec les jeunes apparaît comme une décision cohérente et stratégique.

Cette actualité parisienne intervient alors qu’un autre sujet agite les discussions du côté du RC Lens. Selon Mohamed Toubache-Ter, Robin Risser ne serait pas totalement satisfait de son environnement de travail actuel dans l’Artois. Le jeune gardien estimerait notamment ne pas bénéficier d’un accompagnement spécifique suffisamment performant pour poursuivre sa progression dans les meilleures conditions. Une situation qui pourrait devenir un sujet important dans les mois à venir si le club nordiste souhaite pleinement accompagner le développement de l’un de ses gardiens les plus prometteurs.

L’encadrement, un enjeu majeur en L1

Si la prolongation de Thomas Leyssales venait à être officialisée prochainement, elle confirmerait la volonté du PSG de miser sur la continuité. À Lens, les dirigeants restent concentrés sur le mercato et la construction de l’effectif pour la saison prochaine. 

Mais les remarques évoquées autour de Robin Risser rappellent également que le développement des jeunes joueurs passe autant par la qualité de l’encadrement que par les résultats sportifs. Dans un football toujours plus exigeant, les détails font souvent la différence. Et le PSG semble bien décidé à ne rien laisser au hasard.

PSGRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : PSG, RC Lens