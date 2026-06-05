Le PSG prépare un joli coup en vue de la saison prochaine. Robin Risser en salive déjà au RC Lens.

Le PSG ne travaille pas uniquement sur son mercato de joueurs. En coulisses, le club de la capitale poursuit également la structuration de son secteur formation, un axe devenu prioritaire ces dernières années. Selon Le Parisien, Thomas Leyssales, l’entraîneur des U19 parisiens, s’est vu proposer une prolongation de contrat d’une saison supplémentaire. Une marque de confiance forte de la part des dirigeants parisiens, satisfaits du travail effectué auprès des jeunes talents du club.

Le PSG sécurise ses compétences internes

Cette volonté de prolonger Thomas Leyssales s’inscrit dans une stratégie globale menée par le PSG pour stabiliser son encadrement technique. Alors que de nombreux jeunes issus du centre de formation frappent à la porte du groupe professionnel, la direction parisienne souhaite conserver les éducateurs qui participent à leur progression quotidienne. Dans cette logique, prolonger un entraîneur reconnu pour son travail avec les jeunes apparaît comme une décision cohérente et stratégique.

Cette actualité parisienne intervient alors qu’un autre sujet agite les discussions du côté du RC Lens. Selon Mohamed Toubache-Ter, Robin Risser ne serait pas totalement satisfait de son environnement de travail actuel dans l’Artois. Le jeune gardien estimerait notamment ne pas bénéficier d’un accompagnement spécifique suffisamment performant pour poursuivre sa progression dans les meilleures conditions. Une situation qui pourrait devenir un sujet important dans les mois à venir si le club nordiste souhaite pleinement accompagner le développement de l’un de ses gardiens les plus prometteurs.

L’encadrement, un enjeu majeur en L1

Si la prolongation de Thomas Leyssales venait à être officialisée prochainement, elle confirmerait la volonté du PSG de miser sur la continuité. À Lens, les dirigeants restent concentrés sur le mercato et la construction de l’effectif pour la saison prochaine.

Mais les remarques évoquées autour de Robin Risser rappellent également que le développement des jeunes joueurs passe autant par la qualité de l’encadrement que par les résultats sportifs. Dans un football toujours plus exigeant, les détails font souvent la différence. Et le PSG semble bien décidé à ne rien laisser au hasard.