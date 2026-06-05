La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le départ de Pierre Sage digéré, Jean-Louis Leca travaille déjà d’arrache-pied à la construction d’un projet ambitieux au RC Lens en vue de la saison prochaine.

Le RC Lens s’apprête à vivre un été particulièrement animé. Alors que la direction envisageait initialement de poursuivre son aventure avec Pierre Sage, les événements récents ont rebattu les cartes et contraint les dirigeants artésiens à accélérer leur réflexion.

Désormais, le tandem formé par Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot pilote un processus de recrutement particulièrement minutieux afin d’identifier le technicien capable de maintenir Lens parmi les meilleures équipes françaises tout en répondant aux exigences de la Ligue des champions.

Pantaloni en pole position

Selon Foot Mercato, plusieurs profils figurent sur la short-list lensoise. Patrick Videira est notamment étudié, tout comme Alexandre Dujeux, dont le nom circule avec davantage de discrétion. Mais aujourd’hui, c’est surtout Olivier Pantaloni qui semble tenir la corde. Libre depuis son départ du FC Lorient après une saison particulièrement réussie, le technicien corse coche plusieurs cases recherchées par la direction lensoise.

Son expérience, sa capacité à construire des groupes performants et son profil humain séduisent fortement en interne. Malgré cette tendance favorable à Pantaloni, aucune décision définitive n’a encore été prise. Le RC Lens veut éviter toute précipitation sur un poste aussi stratégique. Le club estime que le choix du futur entraîneur influencera directement les ambitions sportives des prochaines saisons. Dans cette optique, les décideurs se laissent encore la possibilité d’explorer d’autres pistes et de créer la surprise au dernier moment.

Un mercato déjà très actif au RC Lens

Parallèlement à la recherche du futur coach, Jean-Louis Leca travaille intensément sur la construction du futur effectif. Plusieurs départs sont déjà actés ou très avancés. Wesley Saïd, Adrien Thomasson et Allan Saint-Maximin ont quitté le club, tandis que Malang Sarr pourrait rapidement suivre le même chemin. Le dossier de Mamadou Sangaré apparaît lui aussi très compliqué à maîtriser. Le milieu de terrain est courtisé par de nombreux clubs européens et son départ semble de plus en plus probable.

Face à ces mouvements, le RC Lens ne reste pas inactif. Le retour de Rémy Labeau-Lascary après son prêt réussi à Brest représente déjà un renfort intéressant. Saud Abdulhamid également été définitivement transféré en provenance de l’AS Rome. Mais le dossier qui excite le plus les supporters concerne l’arrivée annoncée de Thorgan Hazard, formé au club et attendu comme l’une des têtes d’affiche du projet lensois. Toujours d’après FM, le RC Lens n’exclut pas de réaliser une nouvelle opération spectaculaire, dans l’esprit des recrutements de Florian Thauvin ou d’Allan Saint-Maximin. Autrement dit, malgré les départs et les incertitudes autour du futur entraîneur, l’ambition reste intacte dans l’Artois.