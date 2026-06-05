Déjà secoué par le départ annoncé de Pierre Sage, le RC Lens doit aussi gérer les interférences de certains éléments du Stade Rennais en plein mercato.

Le mercato entre le Stade Rennais et le RC Lens s’annonce déjà électrique. Entre départs, arrivées et anciens liens de vestiaire, les passerelles entre les deux clubs alimentent de nombreuses spéculations. Dernier dossier en date : celui de Malang Sarr, aujourd’hui ciblé par plusieurs clubs dont le SRFC et dont l’avenir pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines.

Thomasson joue les intermédiaires pour Sarr ?

Selon l’insider Jonathan, Adrien Thomasson, récemment arrivé à Rennes en provenance du RC Lens, pourrait jouer un rôle indirect dans ce dossier. L’ancien Lensois entretiendrait toujours de bonnes relations avec certains ex-coéquipiers et aurait évoqué la possibilité de rejoindre la Bretagne, dans un contexte où Rennes cherche à renforcer rapidement son effectif.

Un rôle de VRP informel qui, s’il se confirmait, illustrerait les connexions fortes entre anciens joueurs d’un même vestiaire. Le nom de Franck Haise est lui aussi cité dans ces discussions, même si son implication réelle dans ce dossier reste difficile à établir. Son influence dans la région et son réseau pourraient néanmoins jouer un rôle indirect dans l’attractivité de certains profils, notamment pour un club comme Rennes qui souhaite accélérer son mercato.

Un dossier encore très ouvert au RC Lens

Pour Malang Sarr, la situation reste complexe. Le défenseur du RC Lens disposerait de plusieurs offres jugées intéressantes, ce qui pourrait rapidement faire monter les enchères. Le timing pourrait également être crucial, notamment à l’approche des compétitions internationales où sa visibilité pourrait encore augmenter.

Entre ambitions sportives, anciens liens de vestiaire et stratégies de recrutement, les relations entre le Stade Rennais et le RC Lens semblent déjà influencer certains dossiers. Rien n’indique toutefois qu’un accord soit proche. Mais ce type de situation illustre parfaitement la manière dont les anciens joueurs et les réseaux internes peuvent peser dans les négociations estivales. Le mercato ne fait que commencer.