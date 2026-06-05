Pierre Ménès n’est pas totalement surpris du départ précipité de Pierre Sage sur le banc du RC Lens.

Le départ précipité de Pierre Sage a surpris. Sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 il y a seulement quelques semaines, le technicien du RC Lens semblait encore solidement installé à la tête du projet. Pourtant, la situation a rapidement basculé, poussant les dirigeants à se lancer dans une recherche active de son successeur. Et pour Pierre Ménès, l’origine du problème est clairement identifiée.

Ménès pointe la responsabilité de Leca pour Sage

Sur sa chaîne YouTube, le consultant n’a pas hésité à cibler directement Jean-Louis Leca : « Mettre Cahuzac dans les pattes de Sage est la première erreur de Leca. » Une déclaration forte qui alimente les interrogations autour de l’arrivée annoncée de Yannick Cahuzac dans l’organigramme du RC Lens. Pour Pierre Ménès, l’introduction d’une personnalité aussi forte à proximité immédiate de Pierre Sage aurait pu fragiliser l’équilibre du staff et créer une situation délicate à gérer.

Cependant, les dernières informations de L’Équipe offrent une lecture différente du dossier. En effet, l’arrivée de Yannick Cahuzac aurait été validée à deux reprises par Pierre Sage lui-même. Le technicien était parfaitement informé du rôle qui devait être confié à l’ancien milieu de terrain. Le projet prévoyait dans un premier temps une intégration comme adjoint avant une montée progressive en responsabilités au fil des mois. Autrement dit, rien ne laisse penser que cette décision ait été imposée contre l’avis de l’entraîneur.

Le dossier Pantaloni relance les spéculations

L’un des éléments qui intrigue également concerne la piste menant à Olivier Pantaloni. Le technicien corse apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour reprendre le banc lensois. Or, son histoire commune avec Yannick Cahuzac est bien connue. Les deux hommes ont collaboré avec succès au FC Lorient. Cette proximité nourrit naturellement les spéculations autour de la future organisation du staff lensois.

Pour le moment, le RC Lens continue de travailler sur sa réorganisation sportive tout en avançant sur plusieurs dossiers mercato. Les départs déjà enregistrés et la perspective de la Ligue des champions rendent les prochaines semaines particulièrement importantes pour Jean-Louis Leca et ses équipes. Le dernier mot reviendra sans doute aux dirigeants lensois lorsqu’ils expliqueront plus précisément les raisons de ce changement inattendu.