Le départ annoncé de Pierre Sage pourrait avoir précipité un début de crise au sein du RC Lens.

Le RC Lens traverse une période particulièrement agitée. Alors que le club doit gérer la transition sur le banc après le départ de Pierre Sage, plusieurs éléments commencent à alimenter un climat d’incertitude en interne. Selon des propos relayés lors d’un space sur X par Mohamed Toubache-Ter, plusieurs points de tension existeraient actuellement au sein du club artésien.

Des tensions dans plusieurs secteurs

Parmi les éléments évoqués, la situation de Robin Risser serait l’un des premiers sujets de vigilance. Le jeune portier ne serait pas totalement satisfait du travail effectué avec le staff des gardiens, une situation qui pourrait nécessiter des ajustements en interne pour éviter toute crispation durable. Autre point sensible : des retards de paiement concernant certains agents, une situation toujours délicate dans un club professionnel et susceptible de fragiliser les relations avec l’entourage des joueurs du RC Lens.

Le management de Jean-Louis Leca est également évoqué dans ces remontées d’informations. Sa gestion de plusieurs dossiers récents, notamment ceux liés à Yannick Cahuzac et au départ d’Adrien Thomasson, ferait l’objet de discussions en interne. Sans qu’il soit question de crise ouverte, ces éléments traduisent une période de transition délicate à gérer pour la direction sportive.

La gestion de Leca ciblée ?

Le départ de Pierre Sage, déjà inattendu, semble donc s’inscrire dans un contexte plus large de réorganisation et de questionnements au sein du club. Entre ajustements sportifs, mercato chargé et réorganisation du staff, le RC Lens entre dans une phase charnière de son projet.

L’arrivée de nouveaux profils sur le banc et les choix opérés dans les prochaines semaines seront déterminants pour stabiliser la situation. Pour l’heure, rien ne permet de parler de crise majeure. Mais les différents signaux évoqués montrent que l’été lensois s’annonce particulièrement sensible à gérer, tant sur le plan sportif qu’en interne.