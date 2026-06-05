Furtive compagne de Lamine Yamal fin 2025, Nicki Nicole semble heureuse que la star du FC Barcelone ait retrouvé l’amour avec Inés Garcia.

Lamine Yamal continue de faire parler de lui bien au-delà des terrains. Alors que le prodige du FC Barcelone est actuellement blessé, sa vie sentimentale reste également suivie de près par les médias et les supporters. Ces derniers jours, la relation entre le jeune international espagnol et l’influenceuse Inés Garcia a été confirmée. Une officialisation qui a rapidement suscité des réactions, notamment celle de Nicki Nicole. La chanteuse argentine, qui avait partagé une courte histoire avec le joueur fin 2025, s’est exprimée publiquement pour la première fois sur cette nouvelle romance.

« Je lui souhaite beaucoup de bonheur »

Interrogée par le magazine Semana, Nicki Nicole n’a affiché aucune rancœur envers son ancien compagnon. Au contraire, l’artiste s’est montrée particulièrement bienveillante à l’égard d’Inés García. « Je lui souhaite beaucoup de bonheur », a-t-elle simplement déclaré. Une prise de parole remarquée alors que les spéculations autour de son ancienne relation avec Lamine Yamal continuent d’alimenter la presse people.

La relation entre Nicki Nicole et Lamine Yamal avait fait beaucoup parler à l’automne 2025. Très médiatisée, elle n’avait toutefois duré que quelques semaines avant que les deux personnalités ne prennent des chemins différents. Selon plusieurs médias, leur histoire aurait duré un peu plus de deux mois avant une séparation survenue en novembre 2025. Depuis, chacun a poursuivi sa route.

Lamine Yamal a tourné la page

Aujourd’hui, le joyau du FC Barcelone semble avoir retrouvé son équilibre sentimental auprès d’Inés Garcia. À seulement 19 ans, Yamal fait déjà partie des plus grandes stars du football mondial et voit chacun de ses faits et gestes scruté à la loupe. Cette nouvelle relation confirme que l’ailier espagnol avance sereinement, aussi bien dans sa carrière que dans sa vie personnelle.

Du côté des réseaux sociaux, les propos de Nicki Nicole ont été largement salués. Beaucoup ont apprécié l’élégance de la chanteuse, qui a préféré adresser un message positif plutôt que d’alimenter une quelconque polémique. Une attitude qui contraste avec les nombreuses tensions médiatiques souvent observées après les séparations impliquant des célébrités. Pendant ce temps, Lamine Yamal poursuit sa progression fulgurante au FC Barcelone, avec la même sérénité qui semble désormais l’accompagner en dehors des terrains.