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Stade Rennais Mercato : une cible estivale s’envole pour 30 M€ en Premier League !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 22:24
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Franck Haise (Stade Rennais)

Suivi par le Stade Rennais, Zadok Yohanna (AIK Stockholm) a finalement rejoindre Brighton contre 30 millions d’euros.

Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais s’intéressait à l’ailier droit de l’AIK Stockholm, Zadok Yohanna, en vue du mercato estival. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues avec le club suédois, le jeune Nigérian possède un profil alliant vitesse, percussion et qualité dans les un-contre-un.

Yohanna file à l’anglaise

Mais Zadok Yohanna ne rejoindra pas le SRFC cet été. Et pour cause, le joueur de 18 ans a choisi de prendre la direction de la Premier League, et plus précisément de Brighton. Le club anglais a officialisé l’arrivée de la pépite nigériane ce samedi.

Pour s’attacher ses services, les Seagulls auraient déboursé pas moins de 30 millions d’euros, alors que sa valeur marchande était estimée à seulement 500 000 euros par Transfermarkt. À de telles conditions, le Stade Rennais ne pouvait évidemment pas rivaliser dans ce dossier.

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