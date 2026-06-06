Stade Rennais Mercato : une cible estivale s’envole pour 30 M€ en Premier League !

Suivi par le Stade Rennais, Zadok Yohanna (AIK Stockholm) a finalement rejoindre Brighton contre 30 millions d’euros.

Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais s’intéressait à l’ailier droit de l’AIK Stockholm, Zadok Yohanna, en vue du mercato estival. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues avec le club suédois, le jeune Nigérian possède un profil alliant vitesse, percussion et qualité dans les un-contre-un.

Yohanna file à l’anglaise

Mais Zadok Yohanna ne rejoindra pas le SRFC cet été. Et pour cause, le joueur de 18 ans a choisi de prendre la direction de la Premier League, et plus précisément de Brighton. Le club anglais a officialisé l’arrivée de la pépite nigériane ce samedi.

Pour s’attacher ses services, les Seagulls auraient déboursé pas moins de 30 millions d’euros, alors que sa valeur marchande était estimée à seulement 500 000 euros par Transfermarkt. À de telles conditions, le Stade Rennais ne pouvait évidemment pas rivaliser dans ce dossier.