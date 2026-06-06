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FRANCE

PSG Mercato : Diomandé a tranché entre Paris et Liverpool !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 20:50
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Yan Diomandé sous le maillot ivoirien

Yan Diomandé (RB Leipzig)aurait fait son choix entre le PSG et Liverpool.

Auteur d’une belle saison sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomandé devrait être l’un des noms à suivre lors du mercato estival. Courtisé par plusieurs cadors européens, l’ailier gauche ivoirien aurait principalement deux destinations en tête : le Paris Saint-Germain et Liverpool. Selon les informations de Foot Mercato, le joueur de 19 ans aurait déjà donné son accord aux deux clubs en cas d’offensive concrète.

Le PSG aurait pris l’avantage

Mais le jeune international ivoirien aurait désormais fait son choix. D’après le compte X Transfer News Live, Yan Diomandé privilégierait une arrivée au PSG plutôt qu’à Liverpool. Une excellente nouvelle pour les dirigeants parisiens, qui chercheraient à renforcer leur secteur offensif avec l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération.

Le plus difficile reste toutefois à accomplir pour le Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2030, Yan Diomandé ne sera pas facile à déloger. Le club allemand se retrouve en position de force dans ce dossier et pourrait réclamer une indemnité de transfert particulièrement élevée pour laisser partir sa pépite.

Auteur de prestations remarquées tout au long de la saison, l’ancien espoir ivoirien a vu sa cote grimper en flèche sur le marché. Sa vitesse, sa qualité de percussion et sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un auraient séduit de nombreux recruteurs à travers l’Europe, faisant de lui l’un des dossiers les plus suivis de l’été.

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