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FRANCE

RC Lens : après Pocognoli, une nouvelle piste écartée pour l’après-Sage !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 19:10
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Alexandre Dujeux

Cité pour remplacer Pierre Sage, Alexandre Dujeux ne devrait pas devenir le nouvel entraîneur du RC Lens.

Depuis la décision de Pierre Sage de rejoindre Crystal Palace, le RC Lens s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. Si Olivier Pantaloni ferait actuellement figure de favori pour lui succéder sur le banc artésien, d’autres techniciens auraient également été étudiés par les dirigeants lensois, parmi lesquels Patrick Videira, Sébastien Pocognoli et Alexandre Dujeux.

Dujeux à Lorient plutôt qu’à Lens ?

Toutefois, en plus de la piste menant à Sébastien Pocognoli, qui aurait été abandonnée en raison de ses exigences salariales et de relations compliquées avec Jean-Louis Leca, celle conduisant à Alexandre Dujeux ne devrait pas davantage aboutir.

Le désormais ex-entraîneur du SCO d’Angers serait plutôt en pole pour prendre les rênes du FC Lorient, selon les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. De son côté, l’insider Mohamed Toubache-Ter a annoncé sur X que le RC Lens n’était pas vraiment intéressé par Alexandre Dujeux.

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