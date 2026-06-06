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FRANCE

ASSE, FC Nantes : Pélissier envoyé sur le banc des Verts !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 21:50
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Christophe Pélissier

De nombreux supporters de l’ASSE militent pour l’arrivée de Christophe Pélissier sur le banc des Verts.

Philippe Montanier ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. C’est ce que nous vous avons révélé en exclusivité ce samedi. La fin de l’aventure entre le technicien de 61 ans et le club du Forez a ensuite été confirmée par L’Équipe.

Les supporters des Verts veulent Pélissier

Alors que les dirigeants stéphanois privilégieraient la piste d’un entraîneur étranger pour succéder à Philippe Montanier, les supporters des Verts semblent avoir une préférence pour un coach français. Comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, notamment sur X, nombreux sont ceux qui aimeraient voir Christophe Pélissier prendre les commandes de l’ASSE cet été.

Démis de ses fonctions par l’AJ Auxerre après quatre saisons passées en Bourgogne, l’entraîneur de 60 ans serait également dans le viseur du FC Nantes. Toutefois, il ne semblerait pas particulièrement séduit par le défi nantais. Dès lors, Christophe Pélissier pourrait-il être tenté par un projet à Saint-Étienne ? Et l’ASSE pourrait-elle se laisser convaincre par son profil ? Affaire à suivre…

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