ASSE Mercato : ça chauffe entre Kilmer et un club pour Davitashvili, ce n’est pas le Stade Rennais !

L’ASSE serait entrée en discussions avec Benfica en vue d’un transfert de Zuriko Davitashvili cet été.

Déjà proche de quitter l’ASSE l’été dernier, Zuriko Davitashvili était finalement resté dans le Forez cette saison. Cette fois-ci, l’ailier géorgien devrait toutefois bien quitter le club stéphanois lors du mercato estival. Il ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants sur le marché des transferts. Le Stade Rennais, Benfica, Hoffenheim, Beşiktaş, Fenerbahçe et le Panathinaïkos suivraient notamment sa situation.

Benfica est passé à l’attaque

Alors que le mercato estival ouvrira officiellement ses portes le 15 juin prochain, un club semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier : Benfica. Selon le journaliste portugais Luis Pinto Coelho, le club lisboète serait actuellement en négociations avec l’AS Saint-Étienne en vue d’un transfert de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux cet été.

Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues, Zuriko Davitashvili sort d’une nouvelle saison pleine sous les couleurs stéphanoises. Désormais valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, soit le double de l’indemnité déboursée par l’ASSE à l’été 2024 pour le recruter, l’international géorgien pourrait rapporter un joli chèque au club forézien lors de ce mercato estival.