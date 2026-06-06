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OM Mercato : un nouveau cador européen torpille le dossier Greenwood !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 21:20
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Mason Greenwood (OM)

L’Atlético Madrid aurait relancé la piste menant à Mason Greenwood (OM) et concurrencerait l’AS Roma et le Fenerbahçe dans ce dossier.

Le dossier Mason Greenwood n’en finit plus de rebondir. Après deux saisons passées à l’Olympique de Marseille, l’Anglais devrait quitter le club phocéen cet été. Annoncé entre l’AS Roma et le Fenerbahçe ces derniers jours, l’ancien joueur de Manchester United serait dans le viseur d’un autre cador européen : l’Atlético Madrid.

L’Atlético entre vraiment dans la danse pour Greenwood

Intéressé par Mason Greenwood depuis plusieurs mois, le club madrilène songerait de nouveau à passer à l’action, selon les informations de Fichajes et de La Gazzetta dello Sport. Le départ potentiel de Julián Álvarez vers le FC Barcelone pourrait permettre aux Colchoneros de disposer d’une enveloppe conséquente pour recruter le numéro 10 de l’OM. Une opération qui pourrait même dépasser les 50 millions d’euros évoqués jusqu’ici pour son transfert.

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