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FRANCE

OGC Nice – ASSE : les compos de Puel et Montanier sont connues !

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 19:50
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Voici les compos officielles du barrage retour de Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’ASSE.

Ce vendredi soir, trois jours après le triste match nul dans le Chaudron (0-0), l’OGC Nice reçoit l’ASSE pour le barrage retour de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Claude Puel et Philippe Montanier. Coup d’envoi à 20h45 à l’Allianz Riviera, qui sera à huis clos.

Les compos officielles

OGC Nice : Diouf – Mendy, Dante (cap), Oppong – Clauss, Coulibaly, Sanson, Bard – Louchet, Wahi, Cho.

ASSE : Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Appiah – Gadegbeku, Kanté, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

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