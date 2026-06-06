Revue de presse : le RC Lens va encaisser un joli chèque, grosse nouvelle au LOSC, un champion du monde à Nice ?

Voici la revue de presse en date du samedi 6 juin 2026.

RC Lens : un beau petit pactole grâce au Mondial

Le RC Lens devrait percevoir une indemnisation de la FIFA liée à la participation de ses joueurs à la Coupe du monde 2026. Selon le mécanisme du Programme d’avantages aux clubs, la FIFA verse environ 10 950 dollars par joueur et par jour de présence en sélection pendant la compétition. Dans le cas de Lens, la présence de Robin Risser, Saud Abdulhamid, Nidal Čelik et Arthur Masuaku en sélection permet donc au club de toucher une compensation financière qui est estimée à plus d’un million d’euros au total, selon Sportune.

LOSC : bonne nouvelle pour Igamane

Selon Le Petit Lillois, l’attaquant du LOSC Hamza Igamane va reprendre la course cette semaine dans le cadre de sa rééducation. Il restera également au Domaine de Luchin pendant cette longue pause afin de poursuivre son travail de récupération et d’accélérer son retour progressif après sa grave blessure.

OGC Nice : Lloris ouvre la porte à un retour

L’OGC Nice pourrait bien accueillir à nouveau Hugo Lloris dans le futur, mais cette fois dans un rôle hors terrain. À 39 ans, le gardien français, actuellement au Los Angeles FC, se rapproche de la fin de sa carrière et commence à réfléchir à sa reconversion. Dans une interview à Nice-Matin, il explique qu’il n’a pas encore de projet précis, mais qu’il souhaite transmettre son expérience dans le football. Très attaché à son club formateur, qu’il considère comme “le club de son cœur”, Lloris n’exclut pas un retour à Nice, à condition que le projet soit structuré et qu’il puisse réellement agir. Il insiste toutefois sur un point important : il ne souhaite pas occuper un poste “symbolique” sans pouvoir décisionnel. Pour lui, le club doit évoluer et repartir sur des bases solides avant d’envisager un retour.

Angers SCO : Dujeux bientôt à Lorient ?

Le FC Lorient vit une période de transition sur son banc de touche après le départ d’Olivier Pantaloni en fin de saison. Le club breton s’active pour lui trouver un successeur et, selon RMC Sport, Alexandre Dujeux, récemment parti d’Angers, est désormais bien placé sur la short-list des dirigeants lorientais. Initialement, la priorité du club était Will Still, mais ce dernier est désormais proche de rejoindre l’AJ Auxerre, ce qui pousse Lorient à se tourner vers d’autres profils. Arrivé à Angers en 2021 comme adjoint, Dujeux avait pris les rênes de l’équipe en 2023, réussissant à faire remonter le SCO en Ligue 1 dès la saison suivante, puis à assurer deux maintiens consécutifs malgré un budget limité.

OL : Lyon sur un latéral droit espagnol ?

L’OL serait intéressé par le latéral droit espagnol Andrés García, actuellement sous contrat avec Aston Villa, selon le média valencien Superdeporte. Le joueur attire l’attention de plusieurs clubs, notamment en Espagne, et pourrait faire l’objet d’un prêt pour la saison prochaine. Andrés García évolue à Aston Villa depuis son arrivée en provenance de Levante, mais il suscite désormais des interrogations sur son avenir, avec plusieurs équipes européennes prêtes à se positionner.

AS Monaco : Ansu Fati reste à l’ASM

L’AS Monaco va conserver Ansu Fati après une saison réussie en Ligue 1, durant laquelle il a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues. Arrivé en 2025 en provenance du FC Barcelone sous forme de prêt avec option d’achat, l’attaquant espagnol va finalement rester dans le club de la Principauté. Selon les informations de Fabrizio Romano, Monaco a décidé de lever l’option d’achat fixée à environ 11 millions d’euros, confirmant ainsi le transfert définitif du joueur. Toutes les formalités seraient déjà finalisées. Initialement hésitant, Fati ne devrait pas retourner au Barça, qui ne compterait plus vraiment sur lui. Le club catalan inclurait par ailleurs un pourcentage sur une future revente.

Paris FC : Kombouaré dans le flou

Au Paris FC, la situation autour d’Antoine Kombouaré est désormais proche d’une conclusion favorable pour une prolongation. Arrivé en cours de saison pour assurer le maintien en Ligue 1, l’entraîneur a rapidement redressé l’équipe et convaincu la direction, notamment l’actionnaire majoritaire Antoine Arnault, qui souhaite continuer avec lui. Les deux parties étaient déjà d’accord sur le principe d’une poursuite de l’aventure. Cependant, quelques points ont retardé la signature, notamment l’état de santé de Kombouaré (opération du genou prévue) et des discussions sur la durée du nouveau contrat. Malgré ces ajustements, les échanges avancent dans le bon sens et une décision devait être prise très rapidement.

RC Strasbourg : gros coup dur pour Enciso

La sélection du Paraguay est frappée par une inquiétude majeure à l’approche du Mondial 2026 : son attaquant Julio Enciso (Strasbourg) s’est blessé lors d’un match amical contre le Nicaragua. Selon les premières informations, le joueur a quitté le terrain en larmes après un choc musculaire et souffrirait d’un double traumatisme à la hanche et à la cuisse, avec une possible indisponibilité d’environ trois semaines, en attendant des examens complémentaires . D’autres sources évoquent une blessure musculaire plus sérieuse au quadriceps, pouvant potentiellement entraîner une absence plus longue et remettre en cause sa participation au tournoi.