ASSE : Louis Mouton prévient les Verts du grand danger qui les attend

Selon Louis Mouton, aujourd’hui à Angers, l’ASSE a tout intérêt à assurer sa montée en Ligue 1 ce samedi et d’éviter de passer par les barrages…

Alors que l’ASSE traverse une nouvelle période critique, marquée par une troisième défaite consécutive, à Rodez (1-2), le club forézien peut encore croire en ses chances de montée directe en L1 puis Le Mans, accroché par le Stade de Reims (1-1), ne compte que 2 points d’avance au classement. En cas de victoire face à Amiens (par deux buts d’écart) samedi, l’ASSE sera en L1 si Le Mans ne s’impose pas à Bastia, qui va jouer un match décisif pour sa survie en L2.

Si l’ASSE ne parvient pas à atteindre son objectif, elle pourra retenter sa chance via les barrages, qu’elle est déjà assurée de disputer puisque Reims, 6e de L2, est à 4 points. Mais c’est vraisemblablement l’AJ Auxerre, 16e de L1, qui défiera l’équipe de L2 qui se présentera face à elle. Et l’AJA est en forme, comme l’a encore prouvé sa victoire face à Angers (3-1) ce week-end. Louis Mouton, l’ancien milieu de l’ASSE, présent en Bourgogne, n’a pas manqué d’éloges sur l’AJA après la rencontre. « On est en dedans depuis quelques semaines et on se doutait que ce serait difficile à Auxerre, chez une équipe qui jouait sa survie. »

Auxerre a impressionné Mouton

Mais là où le discours de Mouton prend une dimension stratégique, c’est dans son analyse de l’AJ Auxerre.

Après la victoire de l’AJA contre Angers SCO (3-1), il n’a pas caché son admiration :

« Bravo à l’AJA. C’est une belle équipe, qui ne mérite pas son classement. »

Et il insiste :

« Il y a de bonnes individualités, une vraie qualité collective. Quand ils jouent comme ça, c’est très compliqué de les bouger. Espérons pour eux qu’ils aillent chercher les barrages. En plus il y avait une belle ambiance aujourd’hui »

Autrement dit : affronter une telle équipe dans un contexte aussi hostile serait un défi immense.

Un message clair pour l’ASSE

Derrière ses mots, Mouton envoie un message limpide aux Verts. La montée directe doit être l’objectif absolu. Car avec un adversaire potentiel comme Auxerre, en pleine forme et porté par un public bouillant, le risque est énorme.

Entre une montée directe encore accessible et des barrages à très haut risque, la marge d’erreur est inexistante.

Les mots de Louis Mouton sonnent comme un avertissement. Les Verts sont prévenus.