Pronostic OL – Auxerre : Lyon va-t-il craquer au pire moment ?

Voici l’analyse complète du match de la 31e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’AJ Auxerre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais a frappé un très grand coup dimanche dernier en s’offrant le scalp du Paris Saint-Germain (1-2) et en reprenant la troisième place du classement à quatre journées de la fin du championnat. À l’approche de la réception ce samedi (15h) de l’AJ Auxerre, 16e et barragiste, les Gones ont leur destin entre les mains pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions.

Ligue 1 – OL vs AJ Auxerre

Samedi 25 avril 2026 · 15h · Groupama Stadium

Olympique Lyonnais : surfer sur la dynamique et sécuriser le podium

L’OL aborde ce rendez-vous dans une dynamique extrêmement positive après son succès marquant sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-2). Ce résultat a relancé totalement les Gones dans la course à la Ligue des Champions, avec une troisième place désormais entre leurs mains à quatre journées de la fin.

À domicile, les Lyonnais affichent une vraie solidité ces dernières semaines, avec une capacité à prendre rapidement le contrôle du jeu et à installer une pression constante sur leurs adversaires. Leur animation offensive, de plus en plus fluide, leur permet de multiplier les situations, même face à des blocs regroupés.

Dans ce type de rencontre face à une équipe du bas de tableau, l’enjeu sera surtout mental : ne pas tomber dans un excès de confiance après l’exploit à Paris et faire preuve de sérieux pour éviter toute mauvaise surprise.

AJ Auxerre : jouer avec ses armes pour créer l’exploit

Côté auxerrois, la situation est bien différente. Actuellement barragiste, l’AJA lutte pour sa survie et chaque point compte dans ce sprint final. Ce déplacement à Lyon s’annonce compliqué, mais il pourrait aussi représenter une opportunité de créer un coup inattendu.

Auxerre devrait opter pour une approche prudente, avec un bloc compact et une volonté de limiter les espaces. L’objectif sera de tenir le plus longtemps possible sans encaisser de but, afin de faire douter Lyon et éventuellement profiter d’une transition ou d’un coup de pied arrêté.

Le défi sera avant tout défensif : contenir les vagues lyonnaises tout en restant capable de se projeter rapidement vers l’avant, ce qui n’a pas toujours été le point fort de l’équipe cette saison.

Les confrontations récentes

Les duels entre Lyon et Auxerre ont souvent tourné à l’avantage des Rhodaniens ces dernières saisons, notamment à domicile où l’écart de niveau s’est régulièrement fait sentir.

Sur les dernières confrontations :

Olympique Lyonnais : 5 victoires

AJ Auxerre : 3 victoires

Matchs nuls : 2

L’OL reste globalement supérieur dans cette opposition, en particulier dans son stade.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Mangala, Tessmann, Morton – Nartey – Endrick, Moreira.

Absents : Himbert, Nuamah, Fofana (blessés).

Incertains : Sulc, Tolisso (blessés, reprise).

La compo probable d’Auxerre : De Percin – Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah – Danois, Owusu – Faivre, Namaso, Oppegard – Sinayoko.

Absents : El Azzouzi, Zaddy (blessés).

Incertain : Léon (blessé).

Les joueurs à suivre

Endrick (OL) : véritable facteur X de l’attaque lyonnaise, il apporte vitesse, percussion et imprévisibilité dans les trente derniers mètres. Capable de faire des différences en un contre un comme de se montrer clinique dans la surface, il peut rapidement faire basculer la rencontre. Dans un match où Lyon devrait avoir la maîtrise, sa capacité à convertir les occasions sera déterminante.

Lassine Sinayoko (Auxerre) : principal atout offensif de l’AJA, il incarne la menace numéro un en transition. Sa puissance et sa capacité à attaquer la profondeur peuvent poser des problèmes à la défense lyonnaise, surtout si Auxerre parvient à récupérer des ballons hauts ou à exploiter les espaces. Dans un scénario où les occasions seront rares, son efficacité sera cruciale.

Les tendances de cotes : Lyon favori, mais écart mesuré

Issue Cote Probabilité implicite Victoire OL 1,62 ≈ 60–62 % Match nul 4,00 ≈ 24–25 % Victoire Auxerre 4,90 ≈ 18–20 %

Les bookmakers placent toujours l’Olympique Lyonnais en favori, mais avec un écart moins important que ce que l’on pourrait attendre au vu du classement. Cela traduit une certaine prudence, notamment liée au contexte de fin de saison et à l’enjeu côté auxerrois.

Les pronostics de ChatGPT pour OL – Auxerre

Victoire de l’OL d’au moins deux buts d’écart : Lyon semble supérieur dans tous les secteurs et pourrait creuser un écart au score si le match se débloque rapidement.

Les deux équipes marquent : Auxerre, malgré ses difficultés, pourrait profiter d’un moment de relâchement ou d’une transition pour trouver la faille.

Score possible

3-1 pour l’OL : Lyon devrait logiquement prendre le dessus grâce à sa maîtrise collective et sa puissance offensive. Auxerre peut espérer exister par séquences, mais la dynamique et l’enjeu côté lyonnais devraient faire la différence sur la durée.