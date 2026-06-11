Après avoir fait polémique suite au deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi tient la preuve de ce qu’il avance.

Nasser Al-Khelaïfi ne s’est fait pas que des amis en affirmant : « Le sacre du PSG est celui de tous les Français. » Une phrase qui avait divisé une partie des supporters rivaux, convaincus que le club reste avant tout une institution de la capitale. Mais cette fois, les chiffres lui donnent raison !

73 % des Français voient le PSG comme populaire !

Selon une étude CSA, 73 % des Français considéreraient aujourd’hui le PSG comme un club populaire en France, et pas uniquement en Île-de-France. Une donnée qui vient alimenter le discours d’un club désormais installé dans le paysage national. Autre indicateur mis en avant : 67 % des Français déclareraient avoir une bonne image du PSG, confirmant une évolution progressive de la perception du club au fil des années.

L’image du PSG a considérablement évolué en France

Cette dynamique s’expliquerait notamment par les performances sportives récentes du club, ses parcours européens et une exposition médiatique devenue massive à l’échelle nationale et internationale. Le PSG, longtemps perçu comme un club clivant, semble donc avoir gagné du terrain dans l’opinion publique, même si la question de son identité continue de faire débat. Entre perception, rivalités historiques et résultats sportifs, le club de la capitale continue d’alimenter un débat qui dépasse largement le cadre du terrain. Une chose est sûre : la popularité du PSG reste un sujet aussi sportif que sociétal.