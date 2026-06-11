À LA UNE DU 11 JUIN 2026
[07:40]ASSE Mercato : Larsonneur serait déjà fixé sur son avenir avec Cathro
[07:20]OM Mercato : une deuxième recrue bouclée, c’est un international très convoité ! 
[07:00]PSG Mercato : l’émir du Qatar revient à la charge pour Olise, deux stars parisiennes dans la balance ?
[06:00]ASSE Mercato : une ex starlette du PSG conseillée par Mbappé a choisi les Verts pour le projet !
[05:00]PSG : Al-Khelaïfi tient la preuve irréfutable que son club est populaire ! 
[00:00]Coupe du Monde : les 15 plus belles Wags du Mondial en images !
[23:30]Stade Rennais : un invité surprise au mariage d’Estéban Lepaul lui a volé la vedette ! 
[23:00]ASSE : un premier doute surgit pour Ian Cathro 
[22:30]OL Mercato : pluie de millions venus du FC Barcelone avant la DNCG ?
[22:00]FC Nantes Mercato : Abline a déjà donné sa réponse au Paris FC 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Al-Khelaïfi tient la preuve irréfutable que son club est populaire ! 

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 05:00
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)

Après avoir fait polémique suite au deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi tient la preuve de ce qu’il avance. 

Nasser Al-Khelaïfi ne s’est fait pas que des amis en affirmant : « Le sacre du PSG est celui de tous les Français. » Une phrase qui avait divisé une partie des supporters rivaux, convaincus que le club reste avant tout une institution de la capitale. Mais cette fois, les chiffres lui donnent raison ! 

73 % des Français voient le PSG comme populaire ! 

Selon une étude CSA, 73 % des Français considéreraient aujourd’hui le PSG comme un club populaire en France, et pas uniquement en Île-de-France. Une donnée qui vient alimenter le discours d’un club désormais installé dans le paysage national. Autre indicateur mis en avant : 67 % des Français déclareraient avoir une bonne image du PSG, confirmant une évolution progressive de la perception du club au fil des années.

L’image du PSG a considérablement évolué en France 

Cette dynamique s’expliquerait notamment par les performances sportives récentes du club, ses parcours européens et une exposition médiatique devenue massive à l’échelle nationale et internationale. Le PSG, longtemps perçu comme un club clivant, semble donc avoir gagné du terrain dans l’opinion publique, même si la question de son identité continue de faire débat. Entre perception, rivalités historiques et résultats sportifs, le club de la capitale continue d’alimenter un débat qui dépasse largement le cadre du terrain. Une chose est sûre : la popularité du PSG reste un sujet aussi sportif que sociétal.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes
Vidéos PSG : toutes les infos foot