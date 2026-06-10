Si Kilmer Sports Ventures est allé chercher Ian Cathro, c’est pour apporter à l’ASSE une science du football que But Football Club a tenté de décrypter.

En choisissant Ian Cathro pour ouvrir un nouveau cycle, Kilmer Sports Ventures n’a pas seulement misé sur un entraîneur : c’est une véritable philosophie de jeu et de management qui s’installe à l’ASSE. Analyse des trois grandes lignes qui structurent déjà son projet.

Un schéma de jeu flexible, pensé pour s’adapter

Le premier marqueur fort du technicien écossais est sa capacité d’adaptation. Au Portugal, son passage à Estoril a été marqué par une grande liberté tactique. « Quel que soit le système utilisé, il essaie toujours de proposer un football positif », explique Miguel Gouveia, suiveur du championnat portugais pour O Jogo. Dans les faits, Cathro a utilisé une large palette de systèmes : 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 losange, mais aussi 3-4-3 ou 3-5-2. Une polyvalence rare à ce niveau. « Il cherche à tirer le meilleur profit des caractéristiques de ses joueurs », résume-t-il. Une approche qui colle parfaitement avec un effectif stéphanois en reconstruction, où les profils pourraient évoluer rapidement selon le mercato.

Un vestiaire géré par la communication et la proximité

Deuxième axe fort : la gestion humaine. Et sur ce point, Cathro a marqué les esprits au Portugal. « C’est sur le plan de la communication qu’Ian Cathro a été particulièrement différent des autres », poursuit Miguel Gouveia. Arrivé avec une image discrète, il s’est progressivement imposé par sa capacité à créer du lien, notamment grâce à sa maîtrise du portugais. « Il a toujours parlé un portugais parfait… Cela a créé une vague de sympathie autour de lui. » Cette aisance relationnelle a contribué à installer une vraie connexion avec son groupe, un point jugé essentiel pour un vestiaire comme celui des Verts, souvent exposé à la pression.

Un projet offensif assumé et une ambition claire

Enfin, sur le terrain, le projet de jeu est clairement tourné vers l’avant. À Estoril, les principes étaient nets : latéraux très hauts, ailiers qui rentrent à l’intérieur et permutations permanentes dans le secteur offensif. « Les trois hommes de devant n’avaient pas de position fixe », souligne l’observateur portugais. Résultat : 54 buts inscrits sur la saison, soit la 5e meilleure attaque du championnat, un record historique pour le club. Certains joueurs ont même explosé sous ses ordres, à l’image de Yanis Begraoui, auteur de 20 buts. Au-delà du jeu, Cathro n’hésite pas non plus à prendre position sur les sujets structurels, comme le calendrier ou la répartition des revenus, signe d’un entraîneur impliqué dans la vision globale de son environnement.

Une méthode qui devra maintenant s’imposer à Saint-Étienne

Ce triptyque, flexibilité tactique, gestion humaine et ambition offensive, constitue désormais la base du projet Cathro dans le Forez. Reste désormais à transformer ces principes en résultats dans un environnement bien différent, où la pression et l’exigence sont permanentes. À l’ASSE, la théorie est séduisante. Mais c’est sur le terrain que tout devra se confirmer.