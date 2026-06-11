But Football Club a fait la compilation des 15 plus belles Wags de la Coupe du Monde 2026. Ouvrez grands vos yeux !

La Coupe du Monde 2026 ne se joue pas uniquement sur les pelouses. Mais aussi en tribunes. Comme à chaque grande compétition internationale, les compagnes des joueurs occupent également une place importante dans l’actualité people du football. Certaines sont déjà de véritables célébrités dans leur pays, tandis que d’autres profitent du tournoi pour gagner en visibilité. Entre glamour, influence sur les réseaux sociaux et notoriété grandissante, plusieurs WAGs s’imposent comme des figures incontournables de cette édition.

Parmi les visages qui attirent particulièrement l’attention figure Alejandra Dorta, compagne du milieu espagnol Pedri. Très discrète médiatiquement, elle fait néanmoins partie des personnalités les plus observées du clan espagnol. Côté français, KillaDaone, compagne de Manu Koné, ne passe jamais inaperçue. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle bénéficie d’une popularité en constante progression. Le Brésil est également bien représenté avec Gabriely Miranda, compagne de la pépite Endrick, mais aussi Bruna Biancardi, qui partage la vie de Neymar et demeure l’une des WAGs les plus connues de la planète football.

Le gratin sera en tribunes

L’équipe du Portugal n’est pas en reste avec Thalyta Sylva, compagne de Nuno Mendes, ainsi que Madalena Aragão, l’actrice portugaise qui partage la vie du milieu João Neves. Impossible également de ne pas citer Ester Expósito. L’actrice espagnole, mondialement connue grâce à la série Netflix « Elite », est régulièrement associée à Kylian Mbappé et figure parmi les personnalités les plus médiatisées de cette Coupe du Monde.

Parmi les autres noms qui font parler, on retrouve Sofia Mbemba, Jordeen Buckley, Rima Edbouche, Inés Garcia, proche de la révélation espagnole Lamine Yamal, ou encore Aaliyah Clossen, qui accompagne le meneur allemand Florian Wirtz. La Turquie est représentée par Duru Nayman, associée à Arda Güler, tandis que Natalia Belloli accompagne l’ailier brésilien Raphinha. Enfin, Tolami Benson, compagne de l’international anglais Bukayo Saka, complète cette sélection particulièrement remarquée.

• Alejandra Dorta (Pedri – Espagne)

• KillaDaone (Manu Koné – France)

• Gabriely Miranda (Endrick – Brésil)

• Sofia Mbemba

• Thalyta Sylva (Nuno Mendes – Portugal)

• Ester Expósito (Kylian Mbappé – France)

• Madalena Aragão (João Neves – Portugal)

• Jordeen Buckley

• Bruna Biancardi (Neymar – Brésil)

• Rima Edbouche

• Inés Garcia (Lamine Yamal – Espagne)

• Aaliyah Clossen (Florian Wirtz – Allemagne)

• Duru Nayman (Arda Güler – Turquie)

• Natalia Belloli (Raphinha – Brésil)

• Tolami Benson (Angleterre)

Entre célébrités déjà installées et nouvelles figures médiatiques, ces WAGs pourraient bien devenir aussi incontournables que les stars du terrain pendant cette Coupe du Monde 2026.