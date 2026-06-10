Le Paris FC rêve de s’offrir Matthis Abline pour accompagner son ambitieux projet. Et bonne nouvelle pour le club francilien, l’attaquant du FC Nantes ne serait pas insensible à cette destination.

Le dossier Matthis Abline pourrait bien animer une bonne partie du mercato. Malgré une saison mitigée sous les couleurs du FC Nantes, avec 11 buts et 2 passes décisives en 36 rencontres, l’attaquant de 23 ans attire les regards sur le marché des transferts. Parmi les prétendants les plus sérieux figure désormais le Paris FC, bien décidé à renforcer son secteur offensif avant son retour dans l’élite. Et selon L’Équipe, le joueur ne serait pas fermé à cette possibilité.

Abline séduit par le projet du PFC

Le projet porté par le Paris FC gagne progressivement en crédibilité auprès des joueurs ciblés. Grâce à des moyens financiers importants et à des ambitions clairement affichées, le club de la capitale entend construire un effectif capable de se maintenir rapidement en Ligue 1 avant de viser plus haut.

Dans ce contexte, Matthis Abline apparaît comme une cible prioritaire. Son profil jeune, son expérience du championnat français et sa marge de progression correspondent parfaitement à la stratégie parisienne. Toujours selon L’Équipe, l’attaquant nantais ne serait pas insensible à cette approche. Une information importante qui confirme que le projet du Paris FC possède aujourd’hui un véritable pouvoir d’attraction.

Kombouaré joue un rôle important

L’intérêt parisien est également renforcé par la présence d’Antoine Kombouaré. L’ancien entraîneur du FC Nantes connaît parfaitement Abline et a largement participé à son développement ces dernières saisons. Sous sa direction, l’attaquant a franchi plusieurs paliers et s’est affirmé comme l’un des joueurs offensifs les plus prometteurs de sa génération. Cette relation de confiance constitue naturellement un atout pour le Paris FC dans ce dossier. Mais même sans ce lien privilégié, les dirigeants parisiens apprécient le profil du joueur depuis plusieurs mois et suivent son évolution avec attention.

Le principal obstacle ne concerne toutefois ni le joueur ni le projet sportif. Il se situe du côté des dirigeants nantais. Comme révélé plus tôt, le FC Nantes réclamerait près de 40 millions d’euros pour envisager un départ de son attaquant. Une somme jugée très élevée par la plupart des observateurs et qui dépasse largement les intentions du Paris FC. Malgré une enveloppe mercato conséquente, la direction francilienne ne souhaite pas investir un montant aussi important sur un seul joueur.

Le FC Nantes en position de force

Le récent passage réussi devant la DNCG renforce encore la position des Canaris. Sans pression financière immédiate, les Kita peuvent se montrer particulièrement fermes dans les négociations et n’ont aucune obligation de vendre leur attaquant vedette.

Le Paris FC dispose donc d’un argument sportif séduisant et d’un joueur réceptif au projet. Mais entre l’intérêt d’Abline et une éventuelle signature, il reste encore un immense fossé financier à combler. Pour l’instant, Nantes garde clairement la main dans ce dossier.