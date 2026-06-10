Nouveau marié, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) a eu l’idée improbable de confier ses alliances à son chien, Bob !

Il y a des mariages dont les invités se souviennent longtemps. Celui d’Estéban Lepaul en fera sans doute partie. Le nouvel attaquant du Stade Rennais a choisi une manière pour le moins originale de célébrer son union en offrant un rôle très particulier à l’un de ses compagnons les plus fidèles.

Bob a fait sensation au mariage de Lepaul

Pour ce grand jour, le meilleur buteur de Ligue 1 a décidé de confier ses alliances à Bob, son chien ! Une idée aussi surprenante qu’attachante qui a rapidement conquis l’ensemble des invités présents lors de la cérémonie. Au moment le plus attendu du mariage, tous les regards se sont tournés vers l’animal, chargé d’apporter les alliances aux futurs époux. Une scène pleine d’émotion qui a immédiatement provoqué des sourires dans l’assistance.

Entre surprise et amusement, les proches du couple ont assisté à une séquence particulièrement originale. Bob a parfaitement rempli sa mission, devenant en quelques instants l’une des vedettes de la journée. Dans une époque où de nombreux mariages cherchent à se démarquer par des détails personnalisés, Estéban Lepaul a trouvé une façon très personnelle d’associer son compagnon à quatre pattes à cet événement unique.

Une image très appréciée sur les réseaux

Les images de la cérémonie ont rapidement suscité des réactions enthousiastes. Beaucoup ont salué cette initiative jugée à la fois sincère, touchante et pleine de spontanéité. Pour l’attaquant du Stade Rennais, cette journée restera évidemment gravée dans les mémoires.

Mais il y a fort à parier que Bob conservera lui aussi une place particulière dans les souvenirs des invités. Si les supporters rennais attendent désormais de voir Lepaul briller sur les terrains, son chien a déjà réussi son premier exploit de l’été : voler la vedette au marié le temps de quelques minutes. Une scène aussi inattendue qu’adorable qui a transformé un moment déjà exceptionnel en souvenir encore plus marquant.