Sur le départ de l’OM, Geoffrey Kondogbia (33 ans) pourrait retrouver le RC Lens cet été.

L’aventure de Geoffrey Kondogbia à l’OM semble toucher à sa fin. À 33 ans, le milieu de terrain fait partie des joueurs susceptibles de quitter Marseille lors de ce mercato estival. Et parmi les destinations évoquées ces derniers jours, Sunderland apparaît comme l’une des pistes les plus sérieuses. Un intérêt qui pourrait créer une situation assez particulière dans les prochaines semaines.

Un retour de Kondogbia à Bollaert en vue ?

Selon le programme de préparation qui se dessine du côté du RC Lens, les Sang et Or devraient affronter Sunderland début août à Bollaert-Delelis, après un stage estival du côté de Côme. Une rencontre amicale qui pourrait prendre une saveur particulière si Kondogbia venait effectivement à rejoindre le club anglais. L’ancien milieu marseillais retrouverait alors un stade qu’il connaît parfaitement. Car bien avant de s’imposer sur les pelouses européennes, Kondogbia a fait ses classes sous les couleurs du RC Lens. Entre 2008 et 2012, le milieu défensif a porté le maillot sang et or avant d’exploser au plus haut niveau.

Au RC Lens, Geoffrey Kondogbia a franchi les premières étapes de son parcours professionnel. Ses performances lui avaient ensuite ouvert les portes du FC Séville, puis de plusieurs grands clubs européens comme l’AS Monaco, l’Inter Milan, Valence ou encore l’Atlético de Madrid. Son passage dans l’Artois reste donc un chapitre important de sa carrière. C’est pourquoi une éventuelle apparition à Bollaert sous les couleurs de Sunderland ne passerait certainement pas inaperçue auprès des supporters lensois.

Un club qui a lancé sa carrière

Le club anglais, récemment revenu dans la lumière, cherche à renforcer son effectif avec des joueurs expérimentés capables d’encadrer un groupe ambitieux. Le profil de Kondogbia correspond parfaitement à cette stratégie. Son vécu au plus haut niveau et sa capacité à évoluer devant la défense restent très appréciés malgré son âge. Du côté de l’OM, un départ permettrait également d’alléger la masse salariale et de poursuivre le remodelage de l’effectif voulu par la direction sportive.

Pour l’instant, aucun accord définitif n’a encore été officialisé entre Sunderland et l’OM. Mais si le transfert venait à se concrétiser dans les prochaines semaines, Kondogbia pourrait rapidement retrouver son club formateur à l’occasion de la préparation estivale. Une scène qui aurait forcément une saveur particulière pour un joueur dont l’histoire professionnelle a véritablement commencé à Lens.