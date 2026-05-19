RC Lens : Jean-Louis Leca face à une occasion en or à 30 M€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens pourrait bien tenir deux énormes opportunités pour lancer son mercato estival. Alors que le club artésien prépare activement son retour en Ligue des Champions, deux profils suivis depuis plusieurs mois reviennent avec insistance dans les radars lensois : Lassine Sinayoko et Kevin Danois.

Deux joueurs formés à l’AJ Auxerre qui pourraient rapporter près de 30 millions d’euros au club bourguignon cet été. Une situation qui attise forcément les convoitises… et notamment celle de Jean-Louis Leca.

Sinayoko, le dossier qui pourrait revenir sur la table

Déjà annoncé très proche du RC Lens par le passé, Lassine Sinayoko continue d’être surveillé de près par les Sang et Or. L’international malien sort d’une saison convaincante avec l’AJ Auxerre et sa valeur grimpe fortement sur le marché.

Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, puissant, rapide et généreux dans l’effort, Sinayoko possède un profil qui colle parfaitement à l’identité lensoise. Son prix est aujourd’hui estimé entre 10 et 12 millions d’euros, mais plusieurs clubs de Premier League seraient déjà à l’affût.

Le RC Lens pourrait donc devoir rapidement se positionner s’il ne veut pas voir ce dossier lui échapper une seconde fois.

Kevin Danois, la pépite qui affole l’Europe

Mais le véritable jackpot pourrait bien se nommer Kevin Danois. Le jeune milieu français est considéré comme l’un des plus gros talents sortis du centre de formation auxerrois ces dernières années.

À seulement 20 ans, son potentiel attire déjà de nombreux clubs anglais prêts à investir massivement. Une somme proche des 20 millions d’euros est évoquée autour de ce dossier, preuve de l’immense cote du joueur sur le marché européen.

Là encore, le RC Lens a déjà été cité parmi les clubs intéressés. Et avec la volonté de renforcer son effectif pour disputer plusieurs compétitions la saison prochaine, Jean-Louis Leca pourrait être tenté de frapper un énorme double coup.

🚨 𝗔𝗨𝗫𝗘𝗥𝗥𝗘 𝗩𝗔 𝗦’𝗘𝗡 𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 💰💎



🇲🇱 Lassine Sinayoko, qui pourrait rapporter 10/12 M€ cet été



🇫🇷 Kevin Danois, qui pourrait rapporter 20 M€ cet été



Les deux joueurs sont… pic.twitter.com/4bC00FF99B — BeFootball (@_BeFootball) May 19, 2026

Jean-Louis Leca prêt à passer à l’action ?

Depuis son arrivée à la direction sportive, Jean-Louis Leca travaille sur des profils capables d’apporter immédiatement mais aussi de générer une forte valeur sportive et financière à moyen terme.

Dans cette optique, Sinayoko et Danois cocheraient toutes les cases. Le premier apporterait une vraie solution offensive polyvalente tandis que le second représenterait un pari XXL sur l’avenir.

Reste désormais à savoir si le RC Lens aura les moyens de rivaliser avec la puissance financière des clubs anglais sur ces deux dossiers brûlants.