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Stade Rennais Mercato : Haise veut chiper un crack de Ligue 1 au RC Lens et au LOSC ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mar 2026, 09:53
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Kévin Danois (Auxerre)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

La bataille pour Kévin Danois est lancée en vue du mercato estival : le RC Lens, le Stade Rennais et le LOSC sont sur le dossier.

La chasse à Kévin Danois est désormais lancée en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain auxerrois, auteur de 2 buts et 1 passe décisive cette saison, est sur les radars de plusieurs clubs ambitieux. 

Le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais bataillent 

Selon Media Foot, le RC Lens et le Stade Rennais restent très actifs en coulisses pour s’attacher les services du joueur. Haise pousse pour sécuriser ce profil prometteur, tandis que les dirigeants lensois restent eux aussi très attentifs à la situation de leur cible. Mais un nouvel acteur s’invite dans la bataille : le LOSC. Bruno Genesio veut miser sur le potentiel de Danois et ne compte pas se laisser distancer.

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Média Foot révélait déjà le 16 novembre 2025 : « Le RC Lens a coché son nom pour 2026 et envisage clairement de bouger. Même chose pour Rennes, qui le suit depuis un moment déjà. Deux clubs qui surveilleront la situation de l’Auxerrois, notamment si l’AJA venait à descendre ». Aujourd’hui, quatre mois plus tard, le dossier reste brûlant et la concurrence s’est intensifiée.

Danois très suivi en Ligue 1

Le jeune Auxerrois confirme depuis deux saisons qu’il a l’étoffe d’un futur grand de Ligue 1. Mais sa valeur est en train d’exploser : estimé à 10 millions d’euros, Kévin Danois pourrait partir pour près du double si un club étranger ou européen entre dans la danse.

Cet été, le Stade Rennais, le RC Lens et le LOSC pourraient donc se livrer une bataille féroce pour s’offrir la pépite auxerroise. Un dossier à suivre de très près pour tous les amateurs de mercato et de jeunes talents qui montent.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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