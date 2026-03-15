RC Lens : des excellentes nouvelles tombent après la défaite contre Lorient

Face à Angers vendredi, le RC Lens va avoir l’opportunité de se relancer, et deux bonnes nouvelles viennent de se confirmer pour les Sang et Or malgré la défaite contre Lorient samedi.

La défaite contre le FC Lorient a fait mal à la tête du RC Lens, qui avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1. Mais le club artésien aura une belle occasion de se racheter dès vendredi à Bollaert, et pourrait même profiter d’un contexte favorable pour l’ouverture de la 27e journée. En effet, Angers SCO devra composer sans deux éléments importants de son effectif… qui appartiennent justement au club artésien.

Koffi et Koyalipou absents face au RC Lens

Pour cette rencontre, l’entraîneur angevin Alexandre Dujeux ne pourra pas aligner Hervé Koffi ni Goduine Koyalipou, comme le rappelle Ouest-France. La raison n’est pas physique : les deux joueurs sont prêtés par le RC Lens au club du Maine-et-Loire et une clause dans leur contrat les empêche de jouer contre leur club propriétaire. Ce scénario s’était déjà produit lors du match aller pour le gardien burkinabé.

Arrivé à Angers l’été dernier en prêt en provenance du club lensois, Hervé Koffi s’est rapidement imposé comme titulaire dans les buts angevins, et réalise une saison assez énorme. Une aubaine pour Lens de ne pas le voir jouer à Bollaert.

De son côté, Goduine Koyalipou, attaquant international centrafricain, a rejoint le SCO durant le mercato hivernal après avoir été rappelé de son prêt à Levante par Lens, avant d’être envoyé en Anjou jusqu’à la fin de saison. Ce dernier a un peu plus de mal étant donné qu’il n’a toujours pas marqué. Mais quand on connaît la malédiction des clubs qui se font punir par leurs propres joueurs, on se dit que ce n’est peut-être pas plus mal.

D’autres incertitudes dans l’effectif angevin

Les absences pourraient même être plus nombreuses pour le déplacement dans le Pas-de-Calais. Jacques Ekomié, forfait lors du dernier match contre OGC Nice, souffre toujours d’une blessure à la cuisse. Carlens Arcus est lui sorti rapidement face aux Aiglons en raison d’un problème aux adducteurs.

La séance de reprise prévue en début de semaine doit permettre d’en savoir plus sur leur capacité à tenir leur place face aux Lensois. Avec Koffi et Koyalipou en plus, les absences pourraient donc s’équilibrer en comparaison à celles côté lensois. Pierre Sage sera normalement privé de Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio, Aguilar, Masuaku et Saïd, tandis que Saint-Maximin devrait faire son retour.

Une bonne nouvelle toutefois pour Angers SCO : Yassin Belkhdim, suspendu lors du dernier week-end de championnat, devrait effectuer son retour dans le groupe pour ce déplacement à Bollaert.

Lens peut en profiter à Bollaert

Pour le RC Lens, cette situation représente une opportunité. Les Sang et Or recevront une équipe angevine privée de deux titulaires potentiels et possiblement amoindrie par les blessures.

Dans un stade Bollaert traditionnellement bouillant, les Lensois auront donc l’occasion de capitaliser sur cet avantage et de lancer idéalement la 27e journée de Ligue 1 face à un adversaire diminué. Avec l’objectif de prendre la place de leader, même si le PSG aura deux matchs de retard à ce moment-là.