ASSE : Larsonneur ciblé par les Magic Fans avec une banderole assassine !

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La tension devient énorme autour de Gautier Larsonneur à Saint-Étienne. Après la lourde défaite contre Troyes puis contre Rodez, le gardien et capitaine des Verts s’est retrouvé au centre de la colère des supporters. Critiqué pour ses performances sportives, le portier stéphanois est désormais également visé pour son comportement en dehors des terrains. Et les Magic Fans ont décidé de frapper fort avec une banderole particulièrement virulente.

Larsonneur au cœur de la colère des supporters

Depuis plusieurs semaines, Gautier Larsonneur traverse une période extrêmement compliquée du côté de l’ASSE. Ses dernières prestations n’ont pas rassuré les supporters, déjà frustrés par la saison difficile des Verts.

Après la déroute face à Troyes, une partie du public stéphanois a clairement désigné le gardien comme l’un des symboles du malaise actuel autour du club.

Mais ce sont surtout certaines révélations sur sa vie extra-sportive qui ont mis le feu aux poudres.

Les sorties au 1810 ne passent pas

Selon plusieurs supporters, Gautier Larsonneur aurait été aperçu à plusieurs reprises au 1810, une célèbre boîte de nuit de Saint-Étienne.

Des sorties nocturnes qui passent très mal auprès d’une partie des fans, notamment dans un contexte sportif aussi tendu.

Pour beaucoup, ce type d’attitude renvoie une image négative alors que le club joue une partie capitale de son avenir dans la course à la montée.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters n’ont d’ailleurs pas hésité à se moquer ouvertement du portier stéphanois :

« POV : t’es jeudi au 1810 à 01h du mat’ : OOOOH IL VOIT PLUS RIEN ! IL NE VOIT PLUS RIEN LARSONNEUR ! »

Les Magic Fans frappent fort avec une banderole

Mais ce mercredi, les Magic Fans ont franchi un nouveau cap en affichant une banderole directement destinée au capitaine des Verts.

« Certains visent la montée, d’autres les terrasses du 1810. On veut des joueurs concernés et acharnés. »

Un message extrêmement clair qui illustre parfaitement le ras-le-bol d’une partie du public stéphanois.

À travers cette sortie, les ultras de l’ASSE veulent rappeler l’importance de l’investissement et de l’exemplarité dans un moment aussi crucial de la saison.

🗣️ MF91 : « Certains visent la montée, d’autres les terrasses du 1810. On veut des joueurs concernés et acharnés. »



📸 @Yassine420420 pic.twitter.com/F0NSRh1vYm — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) May 6, 2026

Une fracture de plus en plus profonde

Aujourd’hui, Gautier Larsonneur semble plus que jamais fragilisé dans le cœur des supporters stéphanois.

Même en cas de remontée en Ligue 1, le gardien pourrait avoir du mal à recréer un véritable lien avec une partie du public, très remontée contre lui depuis plusieurs semaines.

Dans une ville où la passion autour du club reste immense, chaque détail compte. Et à Saint-Étienne, les supporters n’oublient jamais très longtemps.