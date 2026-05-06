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FRANCE

PSG Mercato : le Real Madrid et Paris à la lutte pour le fils de Cristiano Ronaldo

Par Louis Chrestian - 6 Mai 2026, 12:40
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Le Paris Saint-Germain pourrait bien préparer un énorme coup médiatique pour les années à venir. Selon The Sun venues d’Angleterre, le club parisien suivrait de très près Cristiano Ronaldo Jr, le fils de Cristiano Ronaldo. À seulement 15 ans, le jeune joueur attire déjà les plus grands clubs européens… et le PSG serait désormais dans la course.

Le PSG rêve d’un énorme coup avec Cristiano Ronaldo Jr

Le nom de Cristiano Ronaldo a longtemps été associé au Paris Saint-Germain ces dernières années. Avant son arrivée à la Juventus puis en Arabie saoudite, la star portugaise avait déjà été séduite par le projet parisien.

Patrice Evra avait d’ailleurs révélé sur RMC Sport que CR7 avait sérieusement envisagé une arrivée à Paris avant de finalement choisir Turin.

« Paris, il était intéressé par le projet. Un gars comme Cristiano, il se serait adapté, il aurait fait des efforts. »

Mais si Cristiano Ronaldo n’a jamais porté le maillot parisien, son fils pourrait bien écrire une autre histoire avec le PSG.

Le PSG entre dans la course pour Cristianinho

Selon les informations de The Sun, le PSG fait désormais partie des nombreux clubs intéressés par Cristiano Ronaldo Jr.

Actuellement âgé de 15 ans, le jeune attaquant évolue à Al-Nassr après avoir déjà porté les couleurs de la Juventus et de Manchester United dans les catégories jeunes.

Très surveillé depuis plusieurs années, Cristianinho impressionne par ses qualités techniques et son sens du but, même si la pression médiatique autour de lui reste énorme.

Une énorme concurrence en Europe

Le Paris Saint-Germain n’est évidemment pas seul sur ce dossier XXL. Plusieurs géants européens suivraient également de très près l’évolution du jeune Portugais.

Parmi les clubs cités figurent notamment :

  • le Real Madrid
  • le Bayern Munich
  • Manchester United
  • la Juventus
  • le Borussia Dortmund
  • le RB Leipzig
  • l’Inter Milan
  • l’Atalanta
  • Salzbourg
  • Tottenham

Cristiano Ronaldo Jr se serait même récemment entraîné avec les U16 du Real Madrid, preuve que les plus grands clubs veulent déjà prendre position.

Le fils de CR7 veut prendre son envol

Toujours selon The Sun, Cristiano Ronaldo Jr souhaiterait désormais évoluer dans un très grand club européen afin de poursuivre sa progression loin de l’Arabie saoudite.

Sa famille resterait toutefois prudente concernant toute l’attention médiatique autour du jeune joueur. Comparé constamment à son père, Cristianinho devra apprendre à gérer une pression immense dès le début de sa carrière.

Mais malgré cela, le jeune Portugais semblerait prêt à franchir un cap important.

Le PSG prêt à miser sur l’avenir

Avec cette piste, le PSG confirme encore sa volonté de miser sur les jeunes talents les plus prometteurs du football mondial.

Même si rien n’est encore acté dans ce dossier, voir le fils de Cristiano Ronaldo débarquer un jour à Paris serait forcément un énorme coup médiatique pour le club de la capitale.

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