Philippe Montanier peut préparer un peu plus sereinement que prévu la réception du SC Amiens avec l’ASSE (samedi, 20h).

L’ASSE joue gros ce samedi soir à Geoffroy-Guichard (20h). Dans un sprint final toujours aussi serré, les Verts savent que leur avenir ne dépend pas uniquement de leur performance face à Amiens. Mais avant même le coup d’envoi, plusieurs nouvelles viennent renforcer l’optimisme autour du groupe de Philippe Montanier.

Bastia dans une dynamique positive avant Le Mans

Première bonne nouvelle pour l’ASSE : le contexte autour de Bastia pourrait jouer un rôle déterminant dans l’équation finale. Le club corse, prochain adversaire du Mans, affiche une dynamique encourageante avec 8 points pris sur les 15 derniers possibles, ce qui en fait l’une des équipes les plus solides de Ligue 2 sur cette période. Une forme récente qui laisse penser que Bastia pourrait avoir les armes pour créer une surprise dans ce duel à enjeu.

Réginal Ray, entraîneur bastiais, s’est d’ailleurs montré confiant sur l’état d’esprit de son groupe, estimant que le maintien devrait être assuré, tout en rappelant la nécessité de rester concentré jusqu’au bout. Autre élément important : Bastia récupère des joueurs clés pour cette dernière journée, avec les retours de suspension de Guevara et Merghem. Un renfort non négligeable dans un match qui pourrait indirectement influencer le destin de l’ASSE.

Geoffroy-Guichard encore à guichets fermés

Mais au-delà des résultats extérieurs, l’ASSE peut surtout se concentrer sur elle et compter sur un soutien populaire impressionnant : Geoffroy-Guichard sera une nouvelle fois plein à craquer pour ce rendez-vous décisif. Malgré une défaite lourde contre Troyes la semaine précédente (0-3), les supporters ont répondu présents en masse dès l’ouverture de la billetterie. Toutes les places se sont écoulées en quelques minutes, confirmant une fois encore l’attachement du public stéphanois à son équipe. Même la bourse d’échange reste très peu active, signe que la mobilisation ne faiblit pas.

Ce samedi, ce sont donc près de 38 000 supporters qui pousseront les Verts dans un match crucial pour la suite de la saison. Sportivement, l’équation reste claire pour l’ASSE : une victoire contre Amiens est indispensable pour espérer accéder directement à la montée en Ligue 1, idéalement avec un écart de buts favorable. Mais il faudra également compter sur un résultat défavorable du Mans face à Bastia pour espérer valider le ticket sans passer par les barrages. Montanier et son groupe savent donc exactement ce qu’ils ont à faire.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2