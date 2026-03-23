ASSE : une polémique arbitrale relance la tension avant le sprint final

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À l’approche d’une fin de saison décisive, la pression monte autour de l’AS Saint-Étienne. Et cette fois, ce ne sont pas directement les performances des Verts qui font parler… mais une polémique arbitrale qui pourrait bien peser lourd dans la course à la montée.

Un match fou… et des décisions qui font débat

Le choc entre Amiens et Le Mans (3-4) a offert un scénario complètement dingue. Sept buts, des retournements de situation, et un suspense total jusqu’au bout.

Mais au-delà du spectacle, ce sont surtout les décisions arbitrales qui ont enflammé les débats. Amiens, battu dans les dernières secondes, pointe clairement du doigt plusieurs faits de jeu qui auraient pu changer l’issue de la rencontre.

Amiens crie à l’injustice

Très vite après le coup de sifflet final, la colère a éclaté côté amiénois. L’entraîneur Alain Pochat a évoqué des décisions déterminantes, notamment un carton rouge infligé à Fofana jugé sévère, et une expulsion adverse qui n’a jamais été donnée.

Les joueurs ont également dénoncé un arbitrage incohérent, évoquant une différence de traitement dans les moments clés du match.

Un sentiment d’injustice renforcé par le scénario cruel : revenir deux fois au score pour finalement s’incliner dans les dernières secondes.

Le Mans relance totalement la course… et met la pression sur l’ASSE

Si Amiens rumine, Le Mans réalise une opération majeure. Avec cette victoire, le club manceau se rapproche dangereusement du haut de tableau… à seulement 3 points de l’ASSE.

Un écart minime à ce stade de la saison, qui change complètement la lecture du classement.

Car derrière les Verts, la concurrence s’intensifie. Et cette victoire controversée du Mans pourrait avoir des conséquences directes sur la course à la montée.

Les Verts sous pression dans un sprint final brûlant

Pour Saint-Étienne, le message est clair : rien n’est joué.

Dans un championnat aussi serré, où chaque point peut faire basculer une saison, ce type de match et de polémique rappelle à quel point les équilibres sont fragiles.

Les Verts, en position favorable, voient désormais un concurrent direct revenir à grande vitesse.

Une fin de saison sous haute tension

Entre décisions arbitrales contestées, lutte acharnée au classement et pression grandissante, la Ligue 2 entre dans sa phase la plus électrique.

Et pour l’ASSE, il faudra désormais gérer un double défi : continuer à performer… tout en gardant son avance sur des poursuivants de plus en plus menaçants.