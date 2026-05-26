Courtisé par e FC Nantes, Christophe Pélissier pourrait bel et bien redevenir l’entraîneur de l’AJ Auxerre ces prochains jours !

Le dossier Christophe Pélissier prend une tournure totalement inattendue. Alors que le FC Nantes pensait pouvoir avancer sérieusement sur la piste du technicien de 60 ans, la situation s’est complètement inversée ces dernières heures autour de l’AJ Auxerre.

Malherbe part en Chine pour convaincre Zhou !

Annoncé sur le départ après une décision venue de la direction chinoise du club, Pélissier n’a finalement toujours pas quitté officiellement son poste. Aucun communiqué n’a été publié et, surtout, aucun document actant la rupture de son contrat n’a été signé à ce stade. Une zone grise administrative qui change tout.

En interne, le président-délégué Baptiste Malherbe tente désormais de renverser la situation. Selon L’Équipe, il aurait engagé une véritable offensive en coulisses pour convaincre le propriétaire James Zhou de revenir sur sa décision initiale de se séparer de l’entraîneur.

Dans cette bataille interne, les tensions sont particulièrement fortes. Le dirigeant auxerrois s’est même déplacé en Chine pour tenter de débloquer un dossier devenu hautement sensible. Objectif : sauver Pélissier et éviter un nouvel épisode d’instabilité à l’AJA. Car sportivement, le maintien acquis dans les dernières journées a renforcé le crédit de l’entraîneur. Une victoire décisive à Lille (2-0) a permis au club bourguignon de valider son maintien, donnant du poids à ses partisans en interne.

Still aurait déjà signé son contrat !

Mais le club est aujourd’hui profondément fracturé. D’un côté, les soutiens de Pélissier, emmenés notamment par Malherbe et certaines figures historiques du club. De l’autre, une partie du staff et des joueurs, plus proches des choix du directeur sportif David Wantier, qui ne partage plus la même vision avec l’entraîneur.

Cette instabilité interne a ouvert la porte à d’autres projets, dont celui du FC Nantes, très intéressé par le profil du technicien pour reconstruire son banc. Mais la situation actuelle à Auxerre pourrait complètement rebattre les cartes. Selon plusieurs échos, James Zhou aurait même déjà envisagé un autre scénario, avec la piste menant à Will Still. Le jeune entraîneur belgo-britannique, libre depuis son départ de Southampton, aurait été approché et un accord aurait même été évoqué en coulisses.

Un imbroglio total qui place désormais l’AJ Auxerre dans une situation extrêmement délicate : si Pélissier restait finalement malgré tout, le club pourrait se retrouver avec deux projets sportifs concurrents et une crise interne encore plus profonde. Dans ce contexte, le FC Nantes voit sa piste sérieusement fragilisée, au moins temporairement. L’avenir de Christophe Pélissier reste donc totalement suspendu aux décisions des prochaines heures, entre tensions internes, arbitrages de direction et enjeux politiques en coulisses.