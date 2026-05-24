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FRANCE

FC Nantes : Aristouy lâche une bombe sur les Kita et le rachat du club !

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 15:00
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Pierre Aristouy

Pierre Aristouy a envoyé un dernier sud à la famille Kita, en identifiant leur première grosse boulette au FC Nantes. 

Dans un contexte toujours tendu au FC Nantes, Pierre Aristouy a livré une analyse particulièrement critique de l’évolution du club ces dernières années. Sans détour, l’ancien entraîneur des Canaris estime que le virage pris par la direction a profondément éloigné le club de son ADN historique.

Une attaque directe sur l’identité du FC Nantes

Sur le plateau de Winamax, Aristouy a notamment pointé une erreur fondatrice selon lui : la gestion du rachat du FC Nantes. « La première erreur a été faite au moment du rachat : délaisser l’identité de Nantes », a-t-il expliqué. 

Avant de développer une vision très claire de ce que devrait être, selon lui, le projet nantais : « Le club est ancré dans l’histoire du foot français par sa méthode. Le jeu à la nantaise, ce n’est pas juste de l’esthétisme, c’était notre moyen d’avoir des résultats. » 

Un message fort qui résonne comme une critique directe de la stratégie actuelle de la famille Waldemar Kita, régulièrement remise en cause par une partie des supporters.

Un malaise profond au FC Nantes

Ces déclarations viennent s’ajouter à une série de tensions récurrentes autour de la direction du FC Nantes. Depuis plusieurs saisons, le club peine à retrouver une identité de jeu stable et un projet sportif clairement lisible.

Pour Aristouy, cette perte de repères serait directement liée aux choix effectués au moment du changement de propriétaire, avec une rupture progressive avec la philosophie historique du club. En filigrane, cette sortie médiatique relance une question centrale chez les supporters : le FC Nantes a-t-il définitivement tourné le dos à son ADN ?

Une chose est sûre, ces déclarations risquent de faire encore beaucoup parler en Loire-Atlantique dans les prochains jours. Surtout avant un virage qui s’annonce compliqué en Ligue 2.

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