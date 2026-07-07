FC Nantes : un ancien cadre file renforcer un rival de Ligue 2 !

Le FC Nantes voit l’un de ses anciens joueurs prendre une direction inattendue. Libre depuis la fin de son contrat chez les Canaris, Francis Coquelin vient officiellement de s’engager avec le Stade Lavallois.

À 35 ans, le milieu défensif retrouve ainsi son club formateur, avec l’objectif d’apporter toute son expérience à une équipe qui évoluera elle aussi en Ligue 2.

Coquelin retrouve Laval, là où tout a commencé

Le retour est symbolique pour Francis Coquelin. Formé au Stade Lavallois, le milieu avait quitté la Mayenne en 2008 pour poursuivre son apprentissage du côté d’Arsenal.

Dix-huit ans plus tard, il revient chez les Tangos après une carrière particulièrement riche. Le club lavallois a officialisé son arrivée avec un message fort.

« Passé par l’Angleterre et l’Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s’engage avec le Stade Lavallois MFC. Bienvenue chez toi, Francis », a annoncé Laval.

Une immense expérience pour les Tangos

Après Arsenal, Francis Coquelin a multiplié les expériences de haut niveau. Il a notamment porté les couleurs de Lorient, Fribourg, Charlton, Valence, Villarreal et du FC Nantes.

Vainqueur de la Ligue Europa avec Villarreal en 2021, l’ancien international Espoirs français arrive à Laval avec un vécu rare pour la Ligue 2. Son impact ne se limitera pas au terrain : son leadership et sa connaissance du très haut niveau pourraient compter dans un vestiaire lavallois ambitieux.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬 𝐂𝐨𝐪𝐮𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐨 ! ✍️



Passé par l'Angleterre et l'Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s'engage avec le Stade Lavallois MFC.



Bienvenue chez toi, Francis ! 🟠⚫️#SouriezCestDuFootCestLaval pic.twitter.com/5FbEsJRugl — Stade Lavallois (@stadelavallois) July 6, 2026

Nantes retrouve déjà un concurrent renforcé

Pour le FC Nantes, cette signature a forcément une saveur particulière. Les Canaris vont retrouver Laval en Ligue 2, et l’arrivée de Coquelin renforce directement un concurrent dans la course au haut de tableau.

Le milieu de 35 ans n’était plus dans les plans nantais, mais son départ vers Laval montre que plusieurs clubs du championnat comptent s’appuyer sur des profils expérimentés pour jouer les premiers rôles.

Avec Francis Coquelin, les Tangos viennent clairement d’ajouter une grosse dose de vécu à leur effectif. Nantes est prévenu.