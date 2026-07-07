ASSE : Kilmer Sports a fait une affaire en or à 2 M€ et économise déjà 3 M€

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne n’a pas perdu de temps sur le mercato estival. Après l’arrivée de Sohaib Naïr, les Verts ont frappé un joli coup avec Jakob Breum, avant de se rapprocher de la signature du gardien sénégalais Mamour Ndiaye.

Et à en croire les montants révélés par Le Progrès, Kilmer Sports semble avoir particulièrement bien négocié l’arrivée du milieu offensif danois.

Breum, le gros coup du début de mercato stéphanois

Jakob Breum arrive à l’ASSE en provenance des Go Ahead Eagles pour environ 2,2 millions d’euros. Un montant relativement contenu pour un joueur de 22 ans, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs et qui sort d’une saison solide aux Pays-Bas.

Le Danois est aujourd’hui évalué autour de 5 millions d’euros par Transfermarkt. Sans faire de cette estimation une vérité absolue, l’écart est suffisamment important pour souligner la belle opération réalisée par les dirigeants stéphanois.

Kilmer Sports aurait donc déboursé près de 3 millions d’euros de moins que sa valeur marchande estimée. Une économie non négligeable pour un club qui doit encore renforcer plusieurs secteurs de jeu cet été.

Plus de 4 M€ déjà investis par l’ASSE

L’ASSE a déjà activé plusieurs dossiers pour lancer son mercato. Sohaib Naïr a été recruté pour environ 1 million d’euros en provenance de Guingamp, tandis que Mamour Ndiaye devrait arriver de Sarpsborg pour une somme similaire.

Avec les 2,2 M€ investis sur Jakob Breum, les Verts devraient ainsi dépasser les 4 millions d’euros de dépenses sur leurs trois premières recrues.

Une stratégie qui montre que l’ASSE veut construire rapidement un effectif compétitif, sans attendre la dernière ligne droite du mercato.

Kilmer Sports prépare déjà la suite

L’arrivée de Breum ressemble à un investissement sportif autant qu’à un pari sur l’avenir. Créatif, polyvalent et encore jeune, le Danois possède un profil qui pourrait rapidement prendre de la valeur s’il confirme ses qualités dans le Forez.

Son recrutement permet aussi à l’ASSE de densifier son secteur offensif, dans un contexte où plusieurs cadres pourraient être sollicités cet été. Augustine Boakye, Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili pourraient attirer des offres en cas de gros chèque.

Avec Jakob Breum, Kilmer Sports semble donc avoir anticipé tous les scénarios. Et pour seulement 2,2 M€, les Verts pourraient bien tenir l’un des très bons coups de leur été.