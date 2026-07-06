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FRANCE

ASSE Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Stassin !

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 16:20
Lucas Stassin (ASSE)

Après Ipswich et le FC Porto, un autre club européen serait séduit par le profil de Lucas Stassin sur ce mercato estival. 

Lucas Stassin ne manque pas de prétendants au mercato et la liste continue de s’allonger à l’ASSE. Selon Morning Foot, le Sporting Braga suit désormais de très près l’international Espoirs belge. Le club portugais voit en lui un profil capable de renforcer son secteur offensif dès cet été. Auteur d’une saison convaincante sous le maillot stéphanois avec 11 buts et 6 passes décisives en 32 rencontres de Ligue 2, Stassin a des arguments.

Une adaptation idéale selon Data’Scout

Les projections réalisées par Data’Scout sont particulièrement encourageantes pour Braga. L’outil met en avant une forte similitude entre le style de jeu pratiqué par l’ASSE et celui du club portugais. Autrement dit,  Stassin retrouverait des principes tactiques très proches de ceux qu’il connaît déjà. Une adaptation rapide est donc envisagée, sans véritable période d’apprentissage, ce qui représente un argument de poids pour les dirigeants portugais.

Selon cette même analyse, Stassin occuperait la quatrième place dans la hiérarchie offensive de Braga avec un indice de performance de 69, derrière Pau Víctor (81), Rodrigo Zalazar (80) et Fran Navarro (70). L’attaquant de l’ASSE ne serait donc pas recruté comme un titulaire indiscutable, mais comme une véritable alternative capable de bousculer la concurrence. Son profil de faux numéro 9 créatif est d’ailleurs jugé très proche de celui de Pau Víctor, actuellement considéré comme la référence offensive du club.

L’ASSE s’attend à une bataille pour Stassin 

Braga est loin d’être seul sur le dossier. Ipswich, le FC Porto et plusieurs formations européennes continuent de suivre avec attention la progression du Belge. À seulement 21 ans, Lucas Stassin dispose d’un profil rare, alliant qualité technique, mobilité et sens du jeu. 

Estimé à 19 millions d’euros, il représente une cible particulièrement attractive sur le marché. Reste désormais à savoir si le Sporting Braga passera des simples observations à une offre concrète. Une chose est certaine : l’ASSE devra encore résister à de nombreuses sollicitations avant la fermeture du mercato.

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