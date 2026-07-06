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FRANCE

OM : la Roma prépare un énorme double coup à Marseille !

Par Louis Chrestian - 6 Juil 2026, 16:00
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’AS Roma pourrait bien devenir l’un des meilleurs clients de l’Olympique de Marseille cet été. Déjà engagée dans des discussions pour Mason Greenwood, la formation italienne surveillerait également Quinten Timber, arrivé à l’OM seulement l’hiver dernier.

Un possible double deal qui ferait forcément les affaires de Marseille, dans un mercato où le club doit absolument réaliser de grosses ventes.

Greenwood, priorité absolue de la Roma

La Roma pousse pour Mason Greenwood. Le club italien cherche à convaincre l’OM de céder son ailier anglais, mais les discussions restent compliquées.

Marseille réclame près de 50 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ. Jusqu’ici, aucun prétendant ne s’est totalement aligné sur les exigences olympiennes, même si la Roma semble déterminée à accélérer.

Gian Piero Gasperini apprécierait particulièrement le profil de Greenwood et pousserait en interne pour le voir rejoindre la capitale italienne. Fenerbahçe reste également dans la course, ce qui pourrait faire monter les enchères dans les prochaines semaines.

Quinten Timber également ciblé

Mais la Roma ne s’arrêterait pas là. Selon Leggo, les dirigeants romains auraient également coché le nom de Quinten Timber.

Le milieu néerlandais de 25 ans pourrait devenir une piste concrète si Neil El Aynaoui ou Manu Koné venait à quitter le club cet été. Les deux joueurs seraient suivis sur le marché, obligeant la Roma à anticiper un éventuel renfort dans l’entrejeu.

Pour l’OM, ce serait une opportunité inattendue. Recruté l’hiver dernier pour environ 4,5 millions d’euros, Timber pourrait permettre à Marseille de réaliser une très belle plus-value en quelques mois seulement.

Un double deal qui ferait les affaires de Lorenzi

Entre Greenwood et Timber, l’OM pourrait donc négocier avec la Roma sur deux dossiers majeurs. Une perspective forcément intéressante pour Grégory Lorenzi, qui doit alléger la masse salariale et générer des recettes importantes cet été.

La Roma garde toutefois d’autres options au milieu de terrain, dont Franck Kessié, libre après la fin de son contrat à Al-Ahli. Rien n’est donc encore bouclé.

Mais après Greenwood, la Louve pourrait bien revenir à la charge pour un autre cadre olympien. Et cette fois, l’OM ne dirait sans doute pas non à une offre couplée suffisamment élevée.

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