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FRANCE

OM Mercato : un club très chaud sur Greenwood casse sa tirelire… pour une cible de Lorenzi

Par William Tertrin - 5 Juil 2026, 17:20
Mason Greenwood (OM)

Fenerbahçe, très chaud sur Mason Greenwood, a formulé une offre de 20 M€ pour Armand Laurienté, ancien de Ligue 1 ciblé par l’OM.

L’OM ne sait toujours pas de quoi sera fait l’avenir de Mason Greenwood, attaquant majeur de son secteur offensif et fortement courtisé sur le marché européen. Le club phocéen a fixé des exigences élevées, autour de 50 millions d’euros minimum pour envisager un départ, alors que plusieurs clubs tentent de se positionner.

Parmi eux, Fenerbahçe figure bien parmi les prétendants actifs sur le dossier Greenwood, avec des discussions avancées autour d’un contrat et une volonté d’investissement importante du club turc.

20 M€ de Fenerbahçe pour Laurienté, l’OM était dessus !

En parallèle, le club stambouliote a décidé d’accélérer sur un autre profil offensif suivi de longue date en Europe : Armand Laurienté. Selon Foot Mercato, Fenerbahçe a transmis une offre d’environ 20 millions d’euros à Sassuolo pour l’ancien joueur de Lorient, auteur d’une saison solide en Serie A (7 buts, 9 passes décisives) Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur reste toutefois dans une position contractuelle forte, ce qui laisse Sassuolo en position de force dans les négociations.

Et le profil de Laurienté n’est pas nouveau du côté de Marseille. En effet, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Lorient a été cité il y a plusieurs semaines du côté du club phocéen, dans l’optique de… compenser un l’éventuel départ de Mason Greenwood ! Reste désormais à voir si Fenerbahçe s’offrira le luxe de chiper une cible de l’OM, en plus de récupérer son attaquant vedette…

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