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OM Mercato : après Kebbal, Lorenzi cible un ex du Stade Rennais pour remplacer Greenwood ! 

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 18:40
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Armand Laurienté (Sassuolo)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En cas de départ, probable, de Mason Greenwood, l’OM s’active déjà pour lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts.

L’OM anticipe tous les scénarios. Alors que le départ de Mason Greenwood se précise de jour en jour, les dirigeants marseillais auraient déjà identifié plusieurs profils capables de renforcer le secteur offensif. Parmi eux figure un joueur bien connu des suiveurs de la Ligue 1.

Laurienté toujours dans les radars de l’OM

Selon les informations du compte GP013, généralement bien renseigné sur l’actualité olympienne, l’OM continue de suivre avec attention Armand Laurienté. Une piste qui n’est pas nouvelle puisque le club phocéen s’était déjà intéressé à son profil lors du mercato estival précédent. Aujourd’hui, le dossier revient sur la table avec encore plus d’intérêt.  L’éventuel départ de Mason Greenwood obligerait Marseille à recruter un élément capable d’apporter de la vitesse, du déséquilibre et de l’efficacité dans les couloirs offensifs. Et Laurienté coche plusieurs de ces critères.

L’ailier de 27 ans sort d’une saison particulièrement réussie avec US Sassuolo. En 38 rencontres, il a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives, confirmant son importance dans l’animation offensive de son équipe. Passé notamment au Stade Rennais avant de se révéler sous les couleurs du FC Lorient, Laurienté connaît parfaitement les exigences du football français. Une expérience qui pourrait faciliter une éventuelle adaptation à Marseille.

Une valeur estimée à 19 M€ 

Depuis son départ pour l’Italie à l’été 2022, sa progression n’est pas passée inaperçue. Capable d’évoluer sur les deux ailes et d’apporter une menace constante grâce à sa qualité de percussion, il représente un profil particulièrement apprécié sur le marché. Sa valeur est actuellement estimée à près de 19 millions d’euros, un montant qui reste relativement accessible pour l’OM en cas de vente importante de Greenwood. 

Une éventuelle opération avec la AS Rome pourrait d’ailleurs donner aux dirigeants marseillais les moyens financiers nécessaires pour accélérer sur ce type de dossier. Pour l’heure, aucune négociation concrète n’a été révélée. Mais le nom de Laurienté figure toujours dans les réflexions de la cellule de recrutement olympienne, qui prépare activement l’après-Greenwood. À Marseille, le mercato ne fait que commencer. 

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