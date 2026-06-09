À LA UNE DU 9 JUIN 2026
[12:00]OM, FC Nantes, OL : deux clubs historiques rachetés, une ex star du FC Barcelone va débarquer en France ! 
[11:40]PSG : Olise confirme un gros malaise Dembélé en équipe de France
[11:20]FC Nantes : le nouveau maillot des Canaris a fuité, un détail fait déjà polémique !
[11:00]ASSE : le premier renfort de Ian Cathro est acté !
[10:30]OM Mercato : un accord est tombé pour Greenwood !
[10:10]ASSE Mercato : Ian Cathro fait déjà fuir une starlette des Verts !
[09:45]RC Lens : c’est confirmé pour Sage, Leca a bouclé deux signatures ! 
[09:00]ASSE, OM : Lucas Stassin pose ses valises à Marseille
[08:00]RC Lens : après Sage, le plan B à Pantaloni est connu, un plan C activé ?
[07:00]FC Nantes : une annonce très attendue va tomber aujourd’hui !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : un accord est tombé pour Greenwood !

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 10:30
💬 Commenter
Mason Greenwood (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Sur le départ de l’OM, Mason Greenwood (24 ans) serait tombé d’accord avec son futur club au mercato.

L’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire de plus en plus loin de l’OM. Alors que les spéculations se multiplient autour de l’attaquant anglais, un accord important aurait déjà été trouvé avec son futur club. Selon les informations du Corriere dello Sport, Mason Greenwood aurait donné son accord de principe à l’AS Rome concernant les contours de son futur contrat. 

Greenwood séduit par Gasperini 

Le média italien évoque un salaire supérieur à 4 millions d’euros nets par an, accompagné de bonus et d’une rémunération évolutive au fil des saisons. Toujours selon la même source, l’ancien joueur de Manchester United serait particulièrement séduit par la perspective de rejoindre l’équipe dirigée par Gian Piero Gasperini. Le projet sportif romain aurait convaincu l’attaquant de 24 ans, qui verrait d’un très bon œil une arrivée en Serie A. En coulisses, les discussions se poursuivent activement. Les intermédiaires mandatés par le club italien travailleraient actuellement sur les différents aspects de l’opération en attendant la nomination officielle de Tony D’Amico au poste de directeur sportif. 

La volonté de la Roma serait claire : conclure rapidement le dossier afin d’éviter toute concurrence de dernière minute. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’OM. Le club phocéen ne compte pas brader l’un de ses joueurs les plus précieux et réclamerait environ 55 millions d’euros, bonus compris. La première offensive romaine pourrait toutefois être inférieure à cette valorisation. 

Pas encore d’accord définitif avec l’OM

Le Corriere dello Sport évoque une offre de départ estimée à 40 millions d’euros, à laquelle viendraient s’ajouter différents bonus liés aux performances du joueur et de son futur club. Pour l’OM, ce dossier représente un enjeu majeur de l’été. Une vente à un tel montant permettrait aux dirigeants marseillais de disposer d’une marge de manœuvre considérable pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi dans plusieurs secteurs de jeu. Du côté de Greenwood, le choix semble de plus en plus clair. 

Séduit par le projet romain et par la possibilité d’évoluer sous les ordres de Gasperini, l’attaquant anglais paraît prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs, tous les voyants semblent désormais au vert pour voir ce dossier s’accélérer dans les prochaines semaines. L’OM pourrait ainsi se diriger vers l’une des plus grosses opérations de son mercato estival.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot