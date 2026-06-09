OM Mercato : un accord est tombé pour Greenwood !

Sur le départ de l’OM, Mason Greenwood (24 ans) serait tombé d’accord avec son futur club au mercato.

L’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire de plus en plus loin de l’OM. Alors que les spéculations se multiplient autour de l’attaquant anglais, un accord important aurait déjà été trouvé avec son futur club. Selon les informations du Corriere dello Sport, Mason Greenwood aurait donné son accord de principe à l’AS Rome concernant les contours de son futur contrat.

Greenwood séduit par Gasperini

Le média italien évoque un salaire supérieur à 4 millions d’euros nets par an, accompagné de bonus et d’une rémunération évolutive au fil des saisons. Toujours selon la même source, l’ancien joueur de Manchester United serait particulièrement séduit par la perspective de rejoindre l’équipe dirigée par Gian Piero Gasperini. Le projet sportif romain aurait convaincu l’attaquant de 24 ans, qui verrait d’un très bon œil une arrivée en Serie A. En coulisses, les discussions se poursuivent activement. Les intermédiaires mandatés par le club italien travailleraient actuellement sur les différents aspects de l’opération en attendant la nomination officielle de Tony D’Amico au poste de directeur sportif.

La volonté de la Roma serait claire : conclure rapidement le dossier afin d’éviter toute concurrence de dernière minute. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’OM. Le club phocéen ne compte pas brader l’un de ses joueurs les plus précieux et réclamerait environ 55 millions d’euros, bonus compris. La première offensive romaine pourrait toutefois être inférieure à cette valorisation.

Pas encore d’accord définitif avec l’OM

Le Corriere dello Sport évoque une offre de départ estimée à 40 millions d’euros, à laquelle viendraient s’ajouter différents bonus liés aux performances du joueur et de son futur club. Pour l’OM, ce dossier représente un enjeu majeur de l’été. Une vente à un tel montant permettrait aux dirigeants marseillais de disposer d’une marge de manœuvre considérable pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi dans plusieurs secteurs de jeu. Du côté de Greenwood, le choix semble de plus en plus clair.

Séduit par le projet romain et par la possibilité d’évoluer sous les ordres de Gasperini, l’attaquant anglais paraît prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs, tous les voyants semblent désormais au vert pour voir ce dossier s’accélérer dans les prochaines semaines. L’OM pourrait ainsi se diriger vers l’une des plus grosses opérations de son mercato estival.