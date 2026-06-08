OM Mercato : bonne nouvelle pour l’OM et Igor Paixão !

L’Olympique de Marseille pourrait bien souffler dans le dossier Igor Paixão. Alors que l’AS Roma avait récemment été associée au nom de l’ailier brésilien, cette piste semble déjà perdre de l’épaisseur. Une évolution forcément positive pour l’OM, qui n’a pas prévu de se séparer de sa recrue la plus chère de l’histoire, sauf en cas d’extrême nécessité.

Arrivé l’été dernier contre un montant estimé à 35 millions d’euros, Igor Paixão reste un joueur sur lequel Marseille compte. Malgré une première saison faite d’attentes, de promesses et d’adaptation, l’ancien joueur de Feyenoord garde la tête tournée vers l’OM et souhaite démontrer qu’il peut devenir un élément fort du projet olympien.

La Roma refroidit déjà la piste Paixão

Ces derniers jours, l’intérêt de l’AS Roma pour Igor Paixão avait forcément fait parler. Dans un mercato où l’OM doit surveiller ses finances et pourrait être amené à vendre certains éléments, le nom du Brésilien avait été évoqué comme une possible source de liquidités.

Mais Alfredo Pedullà est venu calmer les choses. Selon le journaliste italien, Paixão ne serait pas aujourd’hui un nom en tête de liste pour la Roma. Le club italien aurait d’autres priorités sur le marché.

Une précision importante, qui change la lecture du dossier. Si la Roma garde peut-être un œil sur le joueur, elle ne semble pas prête à passer à l’action immédiatement. Pour Marseille, c’est une bonne nouvelle.

L’OM ne voulait pas vraiment s’en séparer

Du côté de l’OM, la position semble claire. Igor Paixão n’est pas considéré comme un joueur dont le club souhaite se débarrasser. Bien au contraire. Son départ ne serait envisagé qu’en dernier recours, dans le cas où Marseille aurait absolument besoin de récupérer une somme importante.

Le problème est simple : acheté 35 millions d’euros, Paixão représente un investissement majeur. Aujourd’hui, l’OM pourrait au mieux espérer récupérer sa mise en cas de vente. Autrement dit, céder le joueur dès maintenant ne représenterait pas forcément une énorme plus-value sportive ou financière.

Pour les dirigeants olympiens, le plus logique reste donc de lui laisser du temps. Surtout pour un joueur offensif arrivé avec un gros statut et qui doit encore pleinement s’exprimer dans un environnement aussi exigeant que Marseille.

Paixão veut répondre sur le terrain

Igor Paixão aurait toujours la tête à l’OM. Et c’est peut-être l’élément le plus rassurant dans ce dossier. Le joueur ne semble pas dans une logique de départ précipité, mais plutôt dans l’envie de prouver sa vraie valeur sous le maillot olympien.

À Marseille, les attentes sont immenses. Quand un joueur arrive pour 35 millions d’euros, il est forcément attendu au tournant. Paixão le sait. Sa première saison n’a pas suffi à faire taire toutes les interrogations, mais son potentiel reste évident.

Technique, percutant, capable de faire des différences dans le un contre un, le Brésilien possède des qualités qui peuvent peser lourd dans le jeu marseillais. Encore faut-il qu’il trouve de la régularité et qu’il franchisse ce cap mental indispensable pour s’imposer à l’OM.

#Paixao non è un nome oggi ai primi posti della lista della #Roma, ci sono altre priorità — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 7, 2026

Une bonne nouvelle pour le projet olympien

Voir la piste Roma se refroidir est donc une bonne nouvelle pour Marseille. L’OM évite, au moins pour l’instant, d’ouvrir un dossier sensible autour d’un joueur qui n’a pas encore eu le temps de justifier pleinement son prix.

Dans un mercato qui pourrait déjà être agité, les dirigeants olympiens n’ont pas besoin de multiplier les chantiers. Entre les possibles départs, les ajustements offensifs et la nécessité de renforcer certains postes, conserver Paixão permettrait de préserver une forme de continuité.

Le Brésilien peut encore devenir un atout important du projet. Et pour l’OM, le vendre trop vite aurait pu ressembler à un aveu d’échec.

Marseille peut encore miser sur son gros investissement

Igor Paixão reste la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Ce statut pèse forcément, mais il rappelle aussi à quel point le club avait misé gros sur lui. Un tel investissement ne se juge pas toujours sur quelques mois, surtout dans un contexte aussi particulier que celui de l’OM.

La saison à venir pourrait donc être celle de la confirmation. Avec plus de repères, une meilleure adaptation et une volonté de répondre aux critiques, Paixão aura l’occasion de montrer qu’il peut être bien plus qu’un simple pari coûteux.

Pour l’heure, la Roma semble regarder ailleurs. Et à Marseille, cela peut être vu comme un soulagement. L’OM conserve un joueur de talent, Paixão garde une chance de s’imposer, et les dirigeants évitent de brader un investissement majeur. Dans ce dossier, c’est peut-être la meilleure nouvelle possible pour tout le monde.