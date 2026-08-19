Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors que l’arrivée d’un gardien s’accélère du côté de l’OM, le club phocéen a reçu une double mauvaise nouvelle au sujet de Jean-Clair Todibo.

Le mercato marseillais pourrait enfin s’accélérer. Après avoir longtemps cherché un gardien, l’OM semble avoir trouvé une solution avec Michele Di Gregorio, tandis que la piste Jean-Clair Todibo devient de plus en plus incertaine.

🚨 Excl. – Talks in progress for Michele #DiGregorio to #OlympiqueMarseille from #Juventus on loan until June 2027. Tonight the goalkeeper has reached an agreement in principle with #OM, which have just asked to #Juve a support on the salary’s payment. #transfers #TeamOM https://t.co/1tK9hPPcx0 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2026

Un accord de principe avec Di Gregorio

Selon Nicolò Schira, les discussions se poursuivent entre l’OM et la Juventus pour Michele Di Gregorio. Le gardien italien pourrait rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2027. Surtout, un premier pas important aurait été franchi : Michele Di Gregorio aurait donné son accord de principe à l’OM.

Les dirigeants marseillais doivent désormais s’entendre avec la Juventus sur les modalités de l’opération. Le club phocéen aurait notamment demandé aux Bianconeri de participer au paiement du salaire du gardien. Une demande qui pourrait être déterminante pour boucler l’arrivée du portier italien.

Todibo, ça se complique sérieusement

Dans le même temps, l’OM reçoit une mauvaise nouvelle concernant Jean-Clair Todibo. Alors que le défenseur de West Ham avait donné son accord pour rejoindre Marseille, la concurrence pourrait désormais s’intensifier.

Romain Canuti, journaliste du Phocéen, affirme ainsi que la Juventus et l’Inter Milan ont été contactées afin d’étudier la faisabilité d’un prêt avec option d’achat pour l’ancien Niçois. Une démarche qui laisse penser que West Ham cherche à multiplier les possibilités pour son défenseur.

West Ham ne veut pas rester face à l’OM

Cette situation peut s’expliquer par la volonté des Hammers de ne pas se retrouver avec une seule proposition sur la table. L’OM semblait jusqu’ici en position favorable dans ce dossier. Mais l’arrivée de nouveaux prétendants pourrait permettre au club anglais de faire jouer la concurrence et d’obtenir de meilleures conditions. La Juventus aurait même été contactée en premier, avant l’Inter Milan. Deux formations italiennes qui connaissent parfaitement Todibo et pourraient représenter des alternatives crédibles pour le défenseur français.

Pour l’OM, le timing est donc loin d’être idéal. Le club pourrait rapidement finaliser l’arrivée de Di Gregorio, mais doit parallèlement éviter de voir le dossier Todibo lui échapper. Le défenseur reste une priorité pour Bruno Genesio afin de renforcer son arrière-garde. Un prêt avec partage du salaire était notamment étudié entre Marseille et West Ham. Mais avec la Juventus et l’Inter désormais dans la course, les négociations pourraient devenir beaucoup plus difficiles.