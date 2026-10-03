OM : un nouveau verdict est tombé pour l’avenir de Genesio !

Alors que les rumeurs autour de l’avenir de Bruno Genesio s’intensifient, les supporters de l’OM ont tranché sur un possible départ de leur entraîneur.

Depuis le Classico face au Paris Saint-Germain, perdu de justesse par l’Olympique de Marseille (1-2), les rumeurs autour d’un départ de Bruno Genesio dans les prochaines semaines se sont intensifiées. Selon Canal+, Daniel Riolo ou encore Loïc Tanzi, l’ancien coach du LOSC se sentirait quelque peu floué par certaines promesses non tenues par ses dirigeants et n’écarterait pas, en privé, la possibilité de présenter sa démission en fonction des prochains résultats de l’OM.

Les supporters de l’OM ne croient pas au départ de Genesio

Mais du côté des supporters olympiens, on est plutôt serein à l’idée de voir Bruno Genesio rester à l’OM. Dans un sondage réalisé par nos soins sur notre compte X But! OM, 70,9 % des votants ont répondu « non » à la question « Pensez-vous que Bruno Genesio quittera son poste d’entraîneur de l’OM dans les prochaines semaines ? », contre seulement 29,1 % de « oui ». Un résultat sans appel qui montre que, malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir et le début de saison très compliqué du club phocéen, une large majorité des supporters marseillais ne croit pas à un départ imminent du technicien français.

Reste désormais à savoir si les résultats leur donneront raison. Car si la situation de Bruno Genesio reste fragile, l’OM va entrer dans une période importante de sa saison avec un calendrier plutôt abordable sur le papier. L’occasion idéale pour les Olympiens d’enchaîner les résultats positifs, de remonter au classement et, par la même occasion, de faire retomber la pression autour de leur entraîneur. Une bonne série pourrait rapidement éloigner la menace d’un départ de Bruno Genesio. À l’inverse, de nouveaux faux pas face à des adversaires à la portée des Marseillais ne feraient qu’alimenter davantage les interrogations autour de son avenir.