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FRANCE

OM : Daniel Riolo lâche une énorme bombe sur l’avenir de Genesio 

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 07:00
Bruno Genesio lors d'OM - PSG

Daniel Riolo n’est plus très loin de penser que Bruno Genesio pourrait lever le camp à l’OM.

C’est une déclaration qui pourrait faire l’effet d’une bombe à Marseille. Alors que l’avenir de Bruno Genesio semblait encore incertain, Daniel Riolo vient de jeter un énorme froid sur la présence du technicien sur le banc de l’OM après la trêve. Et le journaliste de RMC Sport ne s’est pas contenté d’évoquer de simples interrogations. Selon lui, un départ de Genesio est désormais une véritable possibilité.

« Une démission est fortement envisageable »

« Au moment où on se parle, il y a bien plus qu’un monde où Bruno Genesio n’est pas là au retour de la trêve. Oui, il va réfléchir et s’entretenir avec les dirigeants. Il est possible qu’il s’en aille. Une démission est fortement envisageable », a lâché Daniel Riolo.

Des mots particulièrement forts. Car si le départ de l’entraîneur marseillais venait à se confirmer, il pourrait donc être décidé par Genesio lui-même. Une démission serait ainsi clairement envisagée par l’intéressé, se sentant trahi par la direction de l’OM même s’il a nié en conférence de presse d’après OM-PSG dimanche (1-2).

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À l’OM, le suspense est total

Le technicien devrait désormais échanger avec sa direction afin de faire le point sur la situation. Et ces discussions pourraient rapidement devenir décisives pour la suite de son aventure sur la Canebière. À Marseille, le suspense est donc total. 

Bruno Genesio sera-t-il toujours l’entraîneur de l’OM au retour de la trêve ? Pour Daniel Riolo, rien n’est moins certain. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été annoncée. Mais une chose a changé : l’hypothèse d’un départ de Genesio est désormais clairement posée sur la table.

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