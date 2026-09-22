OL, OM : le classement des recrues fait déjà débat

Le TOP et le FLOP des recrues de chaque club de Ligue 1 établis par L’Équipe suscitent des réactions. Zachary Athekame aurait notamment pu être retenu du côté de l’OL, tandis que l’absence de l’OM s’explique par un mercato sans arrivée.

Athekame cité pour l’OL

Les choix effectués par L’Équipe pour désigner le TOP et le FLOP des recrues de chaque formation de Ligue 1 ne font pas totalement l’unanimité. Dans une publication relayant ce classement, le compte Météo Foot estime ainsi que Zachary Athekame aurait pu apparaître du côté de l’OL.

Le message ne précise toutefois pas si le joueur aurait mérité d’être installé parmi les satisfactions ou parmi les déceptions lyonnaises. Il place surtout son nom au centre du débat, alors que le Suisse a déjà été présenté comme un véritable pari pour Lyon.

Un choix forcément subjectif

Ce type de bilan reste forcément soumis à l’interprétation. Le temps de jeu, les attentes placées dans un joueur ou encore son adaptation peuvent faire varier le jugement porté sur ses débuts. Aucun élément statistique ni détail sur les performances d’Athekame n’accompagne cependant la publication à l’origine de cette discussion.

Impossible, dès lors, de trancher définitivement sur sa place dans la sélection lyonnaise. Son cas rappelle néanmoins que la concurrence autour d’Athekame à l’OL constitue un élément à prendre en compte au moment d’évaluer son apport.

L’absence de l’OM expliquée

La publication apporte également une précision concernant l’OM. Si aucune recrue marseillaise n’est distinguée, ni positivement ni négativement, il ne s’agit pas d’un oubli : le club phocéen n’a tout simplement pas accueilli de renfort sur la période concernée par ce classement.

Marseille ne pouvait donc pas être évalué selon le même principe que les autres clubs de Ligue 1. L’absence de l’OM ne traduit ni un jugement favorable ni une sanction sportive, mais seulement l’impossibilité de désigner une nouvelle arrivée. Le débat se concentre ainsi principalement sur les choix réalisés pour les autres formations, avec Athekame comme l’un des premiers noms proposés pour modifier le verdict lyonnais.