PSG : le coup de frein physique qui contrarie Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia peine encore à retrouver son meilleur niveau sous le maillot du PSG. Remplacé à l’heure de jeu face à l’OM, l’ailier géorgien manque actuellement de tranchant, mais son état de forme peut expliquer ce début de saison poussif.

Une prestation discrète face à l’OM

Le début de saison de Khvicha Kvaratskhelia ne répond pas encore aux attentes placées en lui. Face à l’OM, l’ailier du PSG n’est pas parvenu à peser suffisamment sur la rencontre. Son manque d’impact dans les duels et ses difficultés à faire des différences ont notamment été pointés du doigt.

Le Géorgien a finalement été remplacé à l’heure de jeu. Un changement qui illustre sa période actuelle, loin du joueur capable d’accélérer et de déséquilibrer une défense sur une seule prise de balle. Après avoir déjà montré toute l’étendue de ses qualités, notamment lors de son festival avec la sélection géorgienne, Kvaratskhelia cherche encore son rythme avec Paris.

Une préparation estivale toujours dans les jambes

Cette entame délicate ne serait toutefois pas liée à un problème technique ou à une perte de confiance. Selon les informations de L’Équipe, relayées par @ActuL1_, l’ancien joueur de Naples a été éprouvé par une grosse préparation estivale. Il doit encore digérer les importantes charges physiques accumulées pendant cette période.

Khvicha Kvaratskhelia peine à lancer sa saison avec le PSG. Remplacé à l’heure de jeu face à l’OM, il manque encore d’impact et de tranchant dans ses duels. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2102357526628933998

Ce paramètre permet de nuancer ses dernières prestations. Dans un registre fondé sur les accélérations, les changements de direction et la répétition des efforts, un déficit de fraîcheur se ressent rapidement. Kvaratskhelia semble pour l’instant moins explosif au moment de provoquer son adversaire direct.

Le PSG attend sa montée en puissance

Le club de la capitale n’a pas de raison de s’alarmer à ce stade. L’objectif est désormais de permettre à son ailier de monter progressivement en puissance, sans tirer de conclusions définitives après cette sortie mitigée contre Marseille. Le talent du Géorgien n’est pas remis en cause, mais son rendement dépend beaucoup de sa capacité à retrouver du dynamisme.

Son remplacement précoce peut aussi participer à cette gestion physique. Alors que des examens médicaux avaient déjà été planifiés pour Kvaratskhelia, le PSG reste nécessairement attentif à l’état de son joueur. Aucun problème médical précis n’est cependant évoqué dans les éléments disponibles.

Un manque de tranchant appelé à disparaître

Kvaratskhelia traverse donc davantage une phase de remise en route qu’une véritable crise sportive. Sa préparation estivale a laissé des traces et l’empêche encore d’exprimer pleinement ses qualités dans les un-contre-un. Le PSG espère désormais que l’enchaînement des séances et des rencontres lui permettra de retrouver la fraîcheur indispensable à son jeu.

Sa montée en puissance sera particulièrement surveillée dans les prochaines semaines. Paris attend surtout de revoir un Kvaratskhelia plus incisif, capable de gagner ses duels et d’apporter le déséquilibre qui fait habituellement sa force.