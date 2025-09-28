Sortis sur blessure face à Auxerre, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia vont passer des examens médicaux rapidement.

Le PSG a retrouvé le chemin de la victoire, mais la fête n’a pas été complète. Samedi soir, le club parisien a dominé Auxerre 2-0 au Parc des Princes, grâce à des réalisations d’Illya Zabarnyi et Lucas Beraldo. Une victoire bienvenue après la défaite face à l’OM, mais qui laisse planer une ombre sur l’effectif : Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont dû quitter le terrain avant la fin de la rencontre.

Examens médicaux prévus lundi

Luis Enrique avait choisi de faire tourner son équipe pour préparer le choc européen face au FC Barcelone mercredi. Mais les sorties précoces des deux joueurs clés ont créé une inquiétude immédiate. Le coach espagnol s’est montré prudent et réaliste : « Ce n’est pas du positif, mais il faut attendre l’avis du staff médical », a-t-il expliqué, soulignant qu’il n’avait pris aucun risque avec ses joueurs.

Dimanche, le PSG a accordé un jour de repos complet à son groupe avant les examens médicaux programmés pour lundi, rapporte RMC Sport. L’incertitude demeure sur la gravité des blessures, et l’équipe médicale du club devra rapidement faire le point pour déterminer si Vitinha et Kvaratskhelia pourront être opérationnels pour le rendez-vous européen face aux Catalans.

À noter que le PSG a été privé de Fabian Ruiz, João Neves, Désiré Doué, Marquinhos et Ousmane Dembélé face à l’AJA.