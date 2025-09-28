Vitinha et Kvara ne sont pas sortis indemnes de la victoire contre Auxerre.

Hier soir, le PSG s’est remis la tête à l’endroit après sa défaite lors du Classico contre l’OM en s’imposant à domicile contre Auxerre (2-0). Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo ont signé les deux buts de la victoire. Pour ce rendez-vous, avant d’affronter le FC Barcelone mardi soir en Ligue des champions, Luis Enrique avait fait tourner son effectif.

« Ce n’est pas du positif mais il faut attendre le staff médical »

Parmi les titulaires, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont été alignés mais tous deux sont sortis de manière prématurée. « Je ne peux rien vous dire. Il faut attendre les résultats de demain. Il faut rester tranquilles, on cherche à surmonter ça avec la force de l’équipe et des supporters », a confié Luis Enrique à leur sujet au micro de Ligue 1+. Et un peu plus tard, en conférence de presse, le technicien espagnol a fait part d’un certaine inquiétude. « Ce n’est pas du positif mais il faut attendre le staff médical demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont », a-t-il ajouté, en précisant qu’il n’avait voulu « prendre de risque avec personne » à quelques jours d’aller défier le Barça.